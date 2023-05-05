Антон Бабиков: «Переделы мира катастрофичны для простых людей. Про них мало кто думает, они были песчинками в истории – вот так же сейчас мы с вами»

Теги сборная России Антон Бабиков Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков считает, что человечество не может жить в мире.

– За последние 1,5 годы ты много переосмыслил в жизни?

– Глобально – вряд ли. Я уже давно формировал мнение не на основе ТВ, новостных лент и даже книг. Старался искать золотую середину во всей поступающей информации. Так что кардинально взгляды на мир за последнее время не изменились. 

– Сложно концентрироваться на спорте, когда знаешь, что это вообще не главное из того, что сейчас проходит в мире?

– Если человеку комфортно приходить на тренировку, получать задание и, ни о чем не думая, его выполнять, а потом возвращаться домой и включать сериал – это вариант. Другой – постоянно за что-то переживать: за происходящее в мире, в личной жизни, еще где-то. Кому как удобнее.

Для меня точно подходит не первый вариант. Разные мысли лезут все равно. Но в какой-то мере зная историю, понимаешь, что все циклично. И пока ничто не может изменить того, что люди не могут жить в мире, что всегда есть несправедливость, что как загрязняли, так и загрязняют планету.

Ответа на то, как все это исправить, нет. И, делая оценку тех или иных событий, нужно это понимать. В мире редко бывает что-то однозначно, чтобы можно было четко одних ругать, других жалеть, а третьих винить. 

Сейчас читаю «Выбор» Эдиты Эгер – это женщина, которая прошла Освенцим. Она упоминает, как ей в свое время помогли книги Виктора Франкла – его я, кстати, тоже прочитал. И все это про одну и ту же историю под разными углами. Читаешь и думаешь: «Блин, еще даже 100 лет не прошло с того ужаса, а уже столько кошмарных вещей случилось».

До этого читал Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром» – про афганского ребенка и его тяжелое детство. Как же эти переделы мира катастрофичны для отдельных личностей, для простых людей. Про них мало кто думает, они были песчинками в истории. Вот так же сейчас мы с вами.

Поэтому глобально переживать за все – не сильно помогает. Многое не исправишь, это невозможно. Зато вполне возможно сделать счастливее людей вокруг себя. Не делать окружающим зла.

Читать вот такие истории, когда люди прошли через безумно тяжелое, но все равно нашли поводы жить и любить. Наверное, так можно сдвинуть себя в правильное направление, и мелкими-мелкими шагами мы придем к переменам в лучшую сторону, – рассказал чемпион мира по биатлону.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Бабикова, где биатлон – не главное

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24 комментария

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Bartez1986
Доводилось не раз общаться с Антоном. Умный и адекватный парень
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0:4 на спотифай камп ноу
Очень аккуратно излагает свои мысли, хотя по его словам можно понять что ему как и всем остальным, тяжело все это пеоеваривать и понимать что светлое будущее уже позади.
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\\\ VORON ///
Очень правильный подход у Антона к жизни. Молодец!
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Olga.t
Умница Антон. Сказал всё аккуратно, но понятно.
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Andreir888
Антоша....уважение!!!🤝💪
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VAXM
Это спортс вырывает из контекста цитаты в заголовки.... А так правильно Антон мысклит - начинать надо с себя, не творить зла, не засирать землю. Не всем дано быть героем. творить добро каждый день вроде просто - но не у всех...
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VAXM
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Очень аккуратно излагает свои мысли, хотя по его словам можно понять что ему как и всем остальным, тяжело все это пеоеваривать и понимать что светлое будущее уже позади.
Будущее всегда непонятного цвета, зависит от того как тыего сам себе рисуешь. А в мире рядом с тобой есть столько прекрасного - научишь его замечать!
+4
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Андрей Про спорт
Антон силен. Такие книги читает. Редкость для молодых людей. Философ, не свернёт туда куда не надо.
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Андрей Про спорт
Ответ Ебздрогыч
Антоха такими темпами скоро на статью наговорит
Будет книги читать - не наговорит. Парень с головой
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Сергей Фролов
Каждый человек индивидуален ! Что одному кажется очень плохо , то другому это хорошо! Таков мир , который составляют люди , а не роботы !
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Андрей Про спорт
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Очень аккуратно излагает свои мысли, хотя по его словам можно понять что ему как и всем остальным, тяжело все это пеоеваривать и понимать что светлое будущее уже позади.
И какое оно -светлое?
+2
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JL JL
Ответ VAXM
В любое время человеку надо жить по совести, иначе в топку такое человечество. Жаль, что в английском языке нет аналога слова СОВЕСТЬ
Согласна. Но, страшно.
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VAXM
Ответ JL JL
Антон, пожалей всех тех, кто тебя уважает, сейчас не время говорить, то, что думаешь, даже в определенной завуалированной форме. Как говориться, съедят заживо, шакалы. Бери пример с Латыпова, говори: работаем, учимся на ошибках, выполняем указы тренера, работаем.
В любое время человеку надо жить по совести, иначе в топку такое человечество. Жаль, что в английском языке нет аналога слова СОВЕСТЬ
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nmnackjbxkasbk
Ответ Боевой Бурят Путина
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холопы сами едут кредиты закрывать
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Mikkimaus
Серьезные книги читает, сложные. И видно, что отношение к жизни у него философское.
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TBFTT
Дело в том, что человечество не способно к глобальному развитию.
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maripous
Времена не выбирают, Антон.
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Боевой Бурят Путина
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