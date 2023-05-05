Бабиков о российских деревнях: «У меня душа болит. Разве люди там недостойны жить хорошо? На себе ощущать, до чего доросла цивилизация?»

Теги сборная России Sports.ru Антон Бабиков Политика Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков сравнил деревни в России и в Европе.

– Ты полжизни выступал на стартах в европейских деревушках, а теперь откатал целый сезон по нашим регионам. Можешь сравнить?

– Ох, я слишком честный и скептически настроенный человек, чтобы глубоко говорить на эту тему. Тут дело не в том, будто я Родину не люблю. Наоборот, люблю! Еще как! И я видел, как может жить маленькая деревушка, удаленная от мегаполиса, где-нибудь в Германии. Жить и ни в чем не нуждаться. Поэтому сравнивать – ну, просто невозможно.

Даже не беру самую глубинку. Вот Алтай. Сейчас это мекка российского туризма. На носу лето, скоро все туда полетят и поедут на машинах. И их можно понять – там потрясающие горы, невероятная природа. Но приезжаешь в достаточно крупный поселок, заходишь в магазин, а там в августе фрукты – как будто с Нового года.

И проблема не в том, что я себе их не куплю, а в том, что местным жителям говорят, будто это норма. И они в это верят. К ним приезжает половина России и оставляет огромные деньги, но люди на местах даже нормальное питание получить не могут.

У меня за это душа болит. Сейчас наверняка напишут, что это не дело Антона Бабикова. Но разве люди, живущие там, недостойны жить хорошо? На себе ощущать, до чего доросла цивилизация? Я считаю, что они, в маленьких деревушках с космическими видами, заслуживают возможность покупать качественные продукты и ходить в туалет дома, а не на улице.

– Недавно был на Камчатке, примерно то же могу сказать про нее.

– Я там тоже бывал, и у меня есть друзья оттуда, которые безумно влюблены в те места. Их можно понять – красота со всех сторон.

Меня могут обвинить в негативе, но я говорю все это не к тому, чтобы рассказать, как у нас все плохо. Просто знаю, что мы можем сделать так, чтобы на местах было лучше, но не делаем.

Во многих местах я слышу: «А, лучше, чем в 90-е – и ладно». Но спустя 30 лет оправдывать этим не самый высокий уровень жизни в городах и селах страны, где столько природных богатств, не считаю правильным. Ох, все, наговорил опять, – сказал чемпион мира по биатлону.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Бабикова, где биатлон – не главное

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35 комментариев

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Ебздрогыч
Спасибо лидеру за это!
+68
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дамир дугаров
Я из Бурятии, все сказанное им подтверждаю! В деревнях ужас какая жизнь, но зато отдать последнее на СВО - долг каждого, иначе украинцы придут и жизни научат !
+62
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Atsuktuvas
Наше дело страдать за Родину, а не жить счастливо...
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Deathember
Ответ дамир дугаров
Я из Бурятии, все сказанное им подтверждаю! В деревнях ужас какая жизнь, но зато отдать последнее на СВО - долг каждого, иначе украинцы придут и жизни научат !
Люди словно больше НАТО и высадки американцев в каком-нибудь Благовещенске боятся, чем жить в нищете. И поэтому будут все терпеть до конца своей жизни.
+37
-5
+32
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BearS
Ответ дамир дугаров
Я из Бурятии, все сказанное им подтверждаю! В деревнях ужас какая жизнь, но зато отдать последнее на СВО - долг каждого, иначе украинцы придут и жизни научат !
Мне больше понравились вчерашние фото из под Тюмени, где пожар вокруг деревни иконой пытаются остановить. Россия, 21 век.
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Саша Матвеев
Иноагент!
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Sergio19882007
Нужно потерпеть чуток)
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brig_Mercury
Так может сами местные жители не хотят этого (как в Германии) или не знают, что так можно? Посмотри как они голосуют и как не хотят ничего менять. Отсюда и риторический вопрос из кинофильма Игрушка с Пьером Ришаром: — Так кто же из нас хуже, господин Бленак, кто чудовище? Я, приказавший вам скинуть брюки, или вы, готовый оголить свой зад?
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zidane467554
Ответ pizzatcarizza
а разве этими деревнями лидер непосредственно управляет, то есть знает про них все и вся? Вроде как подчиненные есть избранные этим самым народом. Ответственность с ВВП все равно не снимается, но на одного человека этого сваливать такое себе. Плюс ко всему Германию и Россию нельзя сравнивать,не касаясь географии и логистики. Все-таки там попроще с этим
с канадой сравни
+8
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+8
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4 shizzle ma nizzle
Ответ pizzatcarizza
а разве этими деревнями лидер непосредственно управляет, то есть знает про них все и вся? Вроде как подчиненные есть избранные этим самым народом. Ответственность с ВВП все равно не снимается, но на одного человека этого сваливать такое себе. Плюс ко всему Германию и Россию нельзя сравнивать,не касаясь географии и логистики. Все-таки там попроще с этим
избранные?
+7
0
+7
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Мистер Блин
Ответ Ебздрогыч
Спасибо лидеру за это!
лидер-#####!
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Максим Савинов
Антон Бабиков красава, ничета другому Антону, котрый сейчас в депутатах сидит и чихал он на Российскую деревню.
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Стас Игоревич
По работе снимали показания счётчиков в двух км. от областного центра на 400 т. человек. Так вот там у них кроме света нет ничего, женщина с коромыслом встретилась.
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Игорь Новиков
Наговорил на почетное звание иноагента.

Спасибо за честность и трезвый взгляд.
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Евгений Соболев
Да что Алтай и Бурятия.. Есть места в 500км от Мск - тьма тараканья...
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Матвей Суицидин
да, тоже по этому поводу очень грустно, российские деревни это жесть, хорошо, если рядом есть ферма какая-то или дачный массив, где можно работать. Но зарплаты слезы, ибо основные потребители пенсы и бюджетники.
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БилльХансен
Хрен с ними с фруктами, вопрос прикладной. Хотелось бы начать с элементарного - с тротуаров. Ну что-бы можно было просто гулять людям. А там глядишь и ночное освещение появится. И водопровод. И канализация. И так далее.
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Dr. Heisenberg
Это та самая "русская цивилизация", один из центров "многополярного мира", сокровищница человечества с богатейшими запасами уникальных очковых сортиров.
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Сергей Орлов
По мнению российских властей – нет, недостойны.
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Viks
" заслуживают возможность покупать качественные продукты и ходить в туалет дома, а не на улице. " --- Всякий народ заслуживает своего правительства.
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milan111
Не знаю,моя бабуля приезжая в город,бежит от этой цивилизации спринтерским ходом…
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Ylli Spahiu
Все это в самой большой и богатой стране мира!!!
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Alex Metallov
Ну по всей видимости наши правители считают, что оно слишком много возни с так называемой русской деревней. Ей итак очень много внимания уделяют всегда. Так как те ребята, которые сейчас в России у власти являются поклонниками нравственности, духовности, народности, скреп, монархии и прочего такого, то сразу вспоминается строки из романа "Бесы" нашего всеми уважаемого нравственного и духовного мыслителя и писателя Достоевского Ф.М.

"Но прошел великий день, прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка опять появилась на устах Степана Трофимовича.
Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности.

- Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, - заключил он свой ряд замечательных мыслей, - мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского.
Липутин тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления; что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая «Антона Горемыку», а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее."
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Адекватник
В каждом селе есть как нормальные домики, с пластиковыми окнами, сплитами и пр. А есть покосившиеся избы с текущей крышей. И каждая такая изба - чьято трагическая история. Синька, старики, на которых забили их дети, безотцовщина и пр, пр, пр. Все упирается в человека и в то, как он хочет жить. В его систему ценностей. Это намного важнее и больше значит, чем любой социалконструктивизм...
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Еесли пожрать цен на продовольствие в два-три раза, то и в деревнях будут жить богато. Только городским страдальцам, любящим заниматься благотворительностью за чужой счёт, этого врядли понравится.
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