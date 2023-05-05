Бабиков о российских деревнях: «У меня душа болит. Разве люди там недостойны жить хорошо? На себе ощущать, до чего доросла цивилизация?»

Биатлонист Антон Бабиков сравнил деревни в России и в Европе.

– Ты полжизни выступал на стартах в европейских деревушках, а теперь откатал целый сезон по нашим регионам. Можешь сравнить?

– Ох, я слишком честный и скептически настроенный человек, чтобы глубоко говорить на эту тему. Тут дело не в том, будто я Родину не люблю. Наоборот, люблю! Еще как! И я видел, как может жить маленькая деревушка, удаленная от мегаполиса, где-нибудь в Германии. Жить и ни в чем не нуждаться. Поэтому сравнивать – ну, просто невозможно.

Даже не беру самую глубинку. Вот Алтай. Сейчас это мекка российского туризма. На носу лето, скоро все туда полетят и поедут на машинах. И их можно понять – там потрясающие горы, невероятная природа. Но приезжаешь в достаточно крупный поселок, заходишь в магазин, а там в августе фрукты – как будто с Нового года.

И проблема не в том, что я себе их не куплю, а в том, что местным жителям говорят, будто это норма. И они в это верят. К ним приезжает половина России и оставляет огромные деньги, но люди на местах даже нормальное питание получить не могут.

У меня за это душа болит. Сейчас наверняка напишут, что это не дело . Но разве люди, живущие там, недостойны жить хорошо? На себе ощущать, до чего доросла цивилизация? Я считаю, что они, в маленьких деревушках с космическими видами, заслуживают возможность покупать качественные продукты и ходить в туалет дома, а не на улице.

– Недавно был на Камчатке, примерно то же могу сказать про нее.

– Я там тоже бывал, и у меня есть друзья оттуда, которые безумно влюблены в те места. Их можно понять – красота со всех сторон.

Меня могут обвинить в негативе, но я говорю все это не к тому, чтобы рассказать, как у нас все плохо. Просто знаю, что мы можем сделать так, чтобы на местах было лучше, но не делаем.

Во многих местах я слышу: «А, лучше, чем в 90-е – и ладно». Но спустя 30 лет оправдывать этим не самый высокий уровень жизни в городах и селах страны, где столько природных богатств, не считаю правильным. Ох, все, наговорил опять, – сказал чемпион мира по биатлону.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Бабикова, где биатлон – не главное