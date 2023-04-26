Людмила Калинчик: «Боюсь, как бы без биатлонистов наших стран не упал уровень скандинавов. По причине отсутствия конкуренции несколько именитых спортсменов уже завершили карьеру»

Двукратный призер ЧМ объяснила необходимость участия российских и белорусских биатлонистов.

Сейчас спортсмены из обеих стран отстранены от международных соревнований.

«Я боюсь, как бы без биатлонистов наших стран не упал спортивный уровень скандинавов. По причине отсутствия достойной конкуренции несколько именитых спортсменов европейских стран уже завершили свою карьеру.

Мы в свою очередь, провели Кубок Содружества, и мне как бывшей спортсменке было отрадно видеть, с каким настроем и желанием соревнуются участники.

Если наших спортсменов допустят до соревнований, они будут на пьедестале, а мы будем ими гордиться!» – сказала бывшая белорусская биатлонистка Людмила Калинчик, ныне возглавляющая комиссию спортсменов НОК Беларуси.