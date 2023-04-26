Людмила Калинчик: «Боюсь, как бы без биатлонистов наших стран не упал уровень скандинавов. По причине отсутствия конкуренции несколько именитых спортсменов уже завершили карьеру»

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Двукратный призер ЧМ объяснила необходимость участия российских и белорусских биатлонистов.

Сейчас спортсмены из обеих стран отстранены от международных соревнований.

«Я боюсь, как бы без биатлонистов наших стран не упал спортивный уровень скандинавов. По причине отсутствия достойной конкуренции несколько именитых спортсменов европейских стран уже завершили свою карьеру.

Мы в свою очередь, провели Кубок Содружества, и мне как бывшей спортсменке было отрадно видеть, с каким настроем и желанием соревнуются участники.

Если наших спортсменов допустят до соревнований, они будут на пьедестале, а мы будем ими гордиться!» – сказала бывшая белорусская биатлонистка Людмила Калинчик, ныне возглавляющая комиссию спортсменов НОК Беларуси.

5 комментариев

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maripous
Уровень скандинавов и с нами и без нас великолепный.
+3
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Enry
О да, Марта завершила, потому что без Алимбековой гонка-не гонка, не с кем бороться, пропасть. А Тириль весь сезон переживала, что с Казакевич больше парой слов не обмолвится, и на трассе в каждой гонке не обгонит. Думала, думала, да и завершила карьеру.
+2
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JL JL
Какой уровень жизни скандинавов мы все прекрасно знаем.
На спортивный уровень скандинавов - наплевать. Это дело десятое. Хотя он на уровне.
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MagnusEinar
Она уже депутат, или тока собирается?
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Кац Мац
походу людок что то принимает
и это что то явно не витаминки
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