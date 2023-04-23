Мартен Фуркад представит моноспектакль на тему биатлона в театрах Гренобля и Парижа

Теги сборная Франции Мартен Фуркад Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Франции Мартен Фуркад представит моноспектакль на тему биатлона.

18 и 19 и октября бывший спортсмен выступит в Доме культуры в Гренобле, а в ноябре – на сцене парижского Театра дю Ронд-Пуант.

В постановке под названием Hors piste («Вне трассы») Фуркад расскажет о различных этапах своей спортивной карьеры.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

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1 комментарий

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Погладь быка
Спектакль: "Исторический бросок логинова в эстафете".
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