Мартен Фуркад представит моноспектакль на тему биатлона в театрах Гренобля и Парижа

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Франции Мартен Фуркад представит моноспектакль на тему биатлона.

18 и 19 и октября бывший спортсмен выступит в Доме культуры в Гренобле, а в ноябре – на сцене парижского Театра дю Ронд-Пуант.

В постановке под названием Hors piste («Вне трассы») Фуркад расскажет о различных этапах своей спортивной карьеры.

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