Карим Халили: «Я рассчитывал на восемь нулей, но что‑то пошло не так. Лежа наошибался, стоя уже старался сохранить концентрацию»

Теги сборная России чемпионат России Матч ТВ Карим Халили Биатлон

Карим Халили высказался о стрельбе в марафоне на чемпионате России по биатлону

Халили финишировал в гонке вторым с тремя промахами. Победу одержал Никита Поршнев

«Ключевой момент был на последней стойке, потому что почти все фавориты пришли вместе, не считая Никиты Поршнева. Он сейчас реально хорошо готов.

Когда в первой половине гонки он подускорился, я смотрю, за ним никто не сел. Видно было, что у него высокий темп, он уехал и все.

Я рассчитывал на восемь нулей, но что‑то пошло не так. Лежа наошибался, а стоя уже старался сохранить концентрацию.

В такую погоду лыжи играют большую роль, у меня они сработали хорошо, спасибо сервисной бригаде», — сказал Халили.

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