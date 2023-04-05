Карим Халили: «Я рассчитывал на восемь нулей, но что‑то пошло не так. Лежа наошибался, стоя уже старался сохранить концентрацию»

Карим Халили высказался о стрельбе в марафоне на чемпионате России по биатлону

финишировал в гонке вторым с тремя промахами. Победу одержал .

«Ключевой момент был на последней стойке, потому что почти все фавориты пришли вместе, не считая Никиты Поршнева. Он сейчас реально хорошо готов.

Когда в первой половине гонки он подускорился, я смотрю, за ним никто не сел. Видно было, что у него высокий темп, он уехал и все.

Я рассчитывал на восемь нулей, но что‑то пошло не так. Лежа наошибался, а стоя уже старался сохранить концентрацию.

В такую погоду лыжи играют большую роль, у меня они сработали хорошо, спасибо сервисной бригаде», — сказал Халили.