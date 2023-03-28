Юрист Анцелиович: «Любое решение по отстранению атлета из-за его принадлежности к игровому виду спорта может быть обжаловано»

Теги МОК Олимпийская сборная России Анна Анцелиович Биатлон

Спортивный юрист оценила возможные последствия новых рекомендаций МОК в отношении россиян.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Любое решение по отстранению атлета из-за его принадлежности к игровому виду спорта может быть обжаловано.

Строгий запрет на участие «игровиков» вполне может быть опротестован. Что касается спортсменов, которые имеют контракты с силовыми структурами и воинские звания, то все это может быть препятствием для допуска», – заявила Анна Анцелиович.

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12 комментариев

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76yjgh98tr675dyt45
Зачем вообще это обсуждать? Это не вариант и нужно давить дальше на этот мок. Олимпийское движение существует сотни лет, и даже тысячи, а эти товарищи решили коррумпировать под себя в 21м веке.
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Алексей Токарев
Ответ Alexander X
какое строгое? строгий "нейтральный статус"!!!! каким образом вы команду соберёте??? если каждый спортсмен "сам по себе", без какой-либо принадлежности... нейтральный статус, сам по себе, исключает все коллективные виды и типы соревнований... как говорится: "допускаем... иди, играй, только один против команды... а что там, по правилам 11 должно... ну сорри..... ты только 1, у тебя статус нейтральный"...
Почему 11 нейтральных хоккеистов не могут объединиться в одну команду?
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Polina
🚨
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Хаскерс
Ах-ха-ха-ха-ха! На ваш суд семеро ssut.
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garovatat
Интересно конешно. Во-первых где обжаловать? В кас что ли? Угу. Во-вторых как эти нейтральные единицы будут собираться в команду, если команды под запретом? А в третьих - зачем вообще обсуждать весь этот неприемлемый свод фашистких правил, любезно подготовленный для нас "западными партнерами"? Юрист Анцелиович не хочет дать правовую оценку данному жабьему манифесту в целом?
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Yan D
Как говорят американские юристы: каждый может подать в суд на любого. Не забудьте только приложить чек. А уж что там судья решит🤷‍♂️ но чек must have been certified
+1
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Татьяна Бурова
Странно, а почему для россиян, имеющих звания - нельзя , а для спортсменов Европы с воинскими званиями - можно. Что за бред?
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pas33pas
Пока суд да дело пройдут все отборочные и сама ОИ, а там уж не важно.
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Валерий Петров
Ну как и предполагал, МОК обвяжет наших атлетов априори невыполнимыми требованиями и ограничениями, нельзя игровых и командных, нельзя армейских клубов, в которых куча спортсменов тренится и т.д. Гимн, флаг и прочее меня лично особо не волнует, предыдущие ОИ уже были без них.
И это еще не все условия, ещё федры видов спорта начнут докидывать свои хотелки, а потом проблемы с визами начнутся, раз уже у рос.дипломатов ООН с ними проблемы, то спортсменов легко могут завернуть на границе без объяснения даже с визой в руках.
+1
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kutien
Логично, хоккеисты выступят с индивидуальными программами в фигурном катании...
+6
-1
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Alexander X
какое строгое? строгий "нейтральный статус"!!!! каким образом вы команду соберёте??? если каждый спортсмен "сам по себе", без какой-либо принадлежности...

нейтральный статус, сам по себе, исключает все коллективные виды и типы соревнований...

как говорится: "допускаем... иди, играй, только один против команды... а что там, по правилам 11 должно... ну сорри..... ты только 1, у тебя статус нейтральный"...
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avcgloronalduMU
неси только деньги но ничего не получится жалуйтесь сколько хотите,? а надо ли?
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