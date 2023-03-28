Юрист Анцелиович: «Любое решение по отстранению атлета из-за его принадлежности к игровому виду спорта может быть обжаловано»
Спортивный юрист оценила возможные последствия новых рекомендаций МОК в отношении россиян.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.
«Любое решение по отстранению атлета из-за его принадлежности к игровому виду спорта может быть обжаловано.
Строгий запрет на участие «игровиков» вполне может быть опротестован. Что касается спортсменов, которые имеют контракты с силовыми структурами и воинские звания, то все это может быть препятствием для допуска», – заявила Анна Анцелиович.
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И это еще не все условия, ещё федры видов спорта начнут докидывать свои хотелки, а потом проблемы с визами начнутся, раз уже у рос.дипломатов ООН с ними проблемы, то спортсменов легко могут завернуть на границе без объяснения даже с визой в руках.
нейтральный статус, сам по себе, исключает все коллективные виды и типы соревнований...
как говорится: "допускаем... иди, играй, только один против команды... а что там, по правилам 11 должно... ну сорри..... ты только 1, у тебя статус нейтральный"...