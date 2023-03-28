Шашилов о возможном продлении отстранения: «Второй год еще продержимся, понимание есть, куда надо двигаться, что делать»

Теги сборная России жен IBU Виктор Майгуров Олимпиада-2022 Михаил Шашилов Биатлон

Михаил Шашилов рассказал, как продление санкций может отразиться на российском биатлоне.

«Мы на Олимпиаде в Пекине флаг повесили в вакс-кабине, все было хорошо, все знали, что мы русские. Мы побеждали, нормально к нам относились, разговаривали. Что случилось через полмесяца, не знаю.

Еще один год изоляции? Второй год еще продержимся, понимание есть, куда надо двигаться, что делать. Надо гораздо быстрее бежать и, конечно, безошибочно стрелять. Этот год был для экспериментов. Надо ко всему быть готовым. В том числе к отсутствию финансирования глобального. Мне кажется, мы готовы соревноваться.

IBU в целом настроен против России? Я не уверен. Скорее всего, нам так преподносят. Думаю, Виктор Викторович [Майгуров] плотно с ними общается, он единственный человек, который там общается, уважаемый там человек. Надеюсь, все будет хорошо», – сказал тренер женской сборной России.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sav187
Ответ Вероника Терюшкова
Нормальные тренеры не говорят, что не понимают почему случилось отстранение
Нормальные люди говорят то, что считают нужным сказать. И нормальным людям совершенно не понятно, как российские спортсмены и тренеры, которые всю жизнь общались со своими коллегами из других стран, теперь вдруг включились в общий вой про то, что "нас не любят". А Шашилов молодец. С мозгами. Не ведётся на вашу зэтовскую пропаганду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
irina1980
Т.е. еще один год продержитесь на изоляции,а дальше что? Руки вверх и сдаваться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мельников
Шашилов, новости почитай! Причём тут, единственный, уважаемый Майгуров! Щас Витя всё порешает! 😆😆😆
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Терюшкова
Ответ sav187
Да уж. Хорошо хоть, не у всех майонез вместо мозгов, как у Белозёрова. Остались ещё и нормальные тренеры.
Нормальные тренеры не говорят, что не понимают почему случилось отстранение
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Терюшкова
До сих пор не знает, что случилось. Откуда такие люди берутся??
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sav187
Да уж. Хорошо хоть, не у всех майонез вместо мозгов, как у Белозёрова. Остались ещё и нормальные тренеры.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий