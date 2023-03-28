Шашилов о возможном продлении отстранения: «Второй год еще продержимся, понимание есть, куда надо двигаться, что делать»

рассказал, как продление санкций может отразиться на российском биатлоне.

«Мы на в Пекине флаг повесили в вакс-кабине, все было хорошо, все знали, что мы русские. Мы побеждали, нормально к нам относились, разговаривали. Что случилось через полмесяца, не знаю.

Еще один год изоляции? Второй год еще продержимся, понимание есть, куда надо двигаться, что делать. Надо гораздо быстрее бежать и, конечно, безошибочно стрелять. Этот год был для экспериментов. Надо ко всему быть готовым. В том числе к отсутствию финансирования глобального. Мне кажется, мы готовы соревноваться.

в целом настроен против России? Я не уверен. Скорее всего, нам так преподносят. Думаю, Виктор Викторович [ ] плотно с ними общается, он единственный человек, который там общается, уважаемый там человек. Надеюсь, все будет хорошо», – сказал тренер женской сборной России.