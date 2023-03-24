Чемпионат Швеции. Магнуссон и Нелин выиграли спринты, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Самуэльссон – 3-й

и Йеспер Нелин победили в спринтах на чемпионате Швеции по биатлону.

Чемпионат Швеции

Соллефтео

Спринт

Женщины

1. Анна Магнуссон – 23.16,7 (1)

2. – 6,4 (3)

3. Йоханна Скоттхайм – 26,2 (1)

4. – 42,4 (1)

5. Фелиция Линдквист – 53,4 (1)

6. – 58,9 (2)

7. Муна Брурссон – 1.00,3 (2)

Мужчины

1. Йеспер Нелин – 25.09,7 (0)

2. Мартин Понсилуома – 17,6 (2)

3. – 18,6 (1)

4. Пеппе Фемлинг – 1.06,1 (3)

5. Малте Стефанссон – 1.29,0 (3)

6. Хеннинг Сьоквист – 1.31,9 (2)