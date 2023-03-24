Чемпионат Швеции. Магнуссон и Нелин выиграли спринты, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Самуэльссон – 3-й

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Анна Магнуссон и Йеспер Нелин победили в спринтах на чемпионате Швеции по биатлону.

Чемпионат Швеции

Соллефтео

Спринт

Женщины

1. Анна Магнуссон – 23.16,7 (1)

2. Ханна Оберг – 6,4 (3)

3. Йоханна Скоттхайм – 26,2 (1)

4. Эмма Нильссон – 42,4 (1)

5. Фелиция Линдквист – 53,4 (1)

6. Стина Нильссон – 58,9 (2)

7. Муна Брурссон – 1.00,3 (2)

Мужчины

1. Йеспер Нелин – 25.09,7 (0)

2. Мартин Понсилуома – 17,6 (2)

3. Себастьян Самуэльссон – 18,6 (1)

4. Пеппе Фемлинг – 1.06,1 (3)

5. Малте Стефанссон – 1.29,0 (3)

6. Хеннинг Сьоквист – 1.31,9 (2)

1 комментарий

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checker
у шведских мужиков резерва нет совсем.. все та же четверка, что и последние 5 лет..
Ханна явно не фокусировалась, как умеет на стрельбище..
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