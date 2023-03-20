Серафин Вистнер, Фуюко Татидзаки и Анастасия Киннунен завершили карьеру

Теги IBU сборная Беларуси жен сборная Финляндии жен сборная Швейцарии Фуюко Татидзаки (Сузуки) сборная Японии жен Анастасия Киннунен (Дуборезова) Серафин Вистнер Биатлон

Биатлонисты Серафин Вистнер, Фуюко Татидзаки и Анастасия Киннунен завершили карьеру.

Об этом сообщается в ролике на ютуб-канале Международного союза биатлонистов (IBU).

Вистнеру 32 года. Он выступал за сборную Швейцарии и в прошлом году стал бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной эстафете. Его лучший результат на Кубке мира – пятое место в спринте в сезоне-2015/16.

34-летняя Татидзаки представляла Японию на Кубке мира с сезона-2008/2009. Она завоевывала бронзу ЧЕ-2018 в спринте и является трехкратным призером Азиатских игр. Лучший результат в личных гонках на Кубке мира она показала в сезоне-2017/18, когда стала четвертой в пасьюте.

Киннунен 38 лет. С 2018-го она выступала за сборную Финляндии, до этого – за Беларусь. На Кубке мира она трижды становилась призером эстафет, а в прошлом году выиграла бронзу в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону.

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6 комментариев

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Welshman09
«Арына (Сабаленка) — молодец и играла очень хорошо, но... Но, как и следовало ожидать, уконтрапупили.» © 😊😊😊😃😃😃😂😂😂🤣🤣🤣
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Марина Федоткина
Как я уже писала раннее , этот год знаменателен сильным "звездопадом " ! А это только начало года !
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Погладь быка
Эдик Латыпов и Серохвостов с опаской: "А Пучиану завершил?"
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Погладь быка
Россиянки: "Тачидзаки? Тачидзаки! Тачидзакиии!!!!. Все не кому теперь будет нас обыгрывать из третьего эшелона!"
+3
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Vicing Charlsson
Кажется этот список бесконечен, в этом году.
+4
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Iuasamotu
Уход Фуюко Татидзаки - печальная история. Она в пелетоне всегда смотрелась, как восходящее солнышко
+6
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