Биатлонисты Серафин Вистнер, Фуюко Татидзаки и Анастасия Киннунен завершили карьеру.

Об этом сообщается в ролике на ютуб-канале Международного союза биатлонистов (IBU).

Вистнеру 32 года. Он выступал за сборную Швейцарии и в прошлом году стал бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной эстафете. Его лучший результат на Кубке мира – пятое место в спринте в сезоне-2015/16.

34-летняя Татидзаки представляла Японию на Кубке мира с сезона-2008/2009. Она завоевывала бронзу ЧЕ-2018 в спринте и является трехкратным призером Азиатских игр. Лучший результат в личных гонках на Кубке мира она показала в сезоне-2017/18, когда стала четвертой в пасьюте.

Киннунен 38 лет. С 2018-го она выступала за сборную Финляндии, до этого – за Беларусь. На Кубке мира она трижды становилась призером эстафет, а в прошлом году выиграла бронзу в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону.