Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Долль проиграл 49 секунд, Расторгуев – 52

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23.08,4

2. Бенедикт Долль (Германия) – 48,8

3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52,0

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 52,1

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 57,7

6. Филипп Наврат (Германия) – 1.01,7

7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.07,7

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.08,7

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.09,1

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.11,3

Скорострельность

1. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 42,2 (0)

2. Кристиан Гоу (Канада) – 43,2 (0)

3. Анджей Недза-Кубинец (Польша) – 44,5 (3)

4. Симон Эдер (Австрия) – 45,0 (0)

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 45,1 (3)

6-7. Туомас Харьюла (Финляндия) – 45,8 (0)

6-7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 45,8 (0)...

38. Йоханнес Бо (Норвегия) – 52,2 (1)...

53. Бенедикт Долль (Германия) – 55,2 (0)