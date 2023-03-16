Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Долль проиграл 49 секунд, Расторгуев – 52

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Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23.08,4

2. Бенедикт Долль (Германия) – 48,8

3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52,0

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 52,1

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 57,7

6. Филипп Наврат (Германия) – 1.01,7

7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.07,7

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.08,7

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.09,1

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.11,3

Скорострельность

1. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 42,2 (0)

2. Кристиан Гоу (Канада) – 43,2 (0)

3. Анджей Недза-Кубинец (Польша) – 44,5 (3)

4. Симон Эдер (Австрия) – 45,0 (0)

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 45,1 (3)

6-7. Туомас Харьюла (Финляндия) – 45,8 (0)

6-7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 45,8 (0)...

38. Йоханнес Бо (Норвегия) – 52,2 (1)...

53. Бенедикт Долль (Германия) – 55,2 (0)

13 комментариев

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Hardy
позор
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Глеб Саратов
Ответ JL JL
Такая доминация не на пользу популярности биатлона. Может, попросют Бо завершить карьеру?))) Представьте, он, и на следующий год также. Причем участие россиян никак не изменило бы общую картину.
у мужиков +- всегда так было, это сезон 20/21, где в первые шесть гонок было шесть разных победителей, аномалия.
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karbunkul211
Хоть бы разок пробежал разделку на КМ по лыжам...
Это была бы бомба)
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Elenavasilevna
Ответ Лжетрофеич
зря, возможно, бегал прошлую гонку
Ну пробежал чуть хуже своего уровня, сегодня неплохо, сезон добегает, потом будет восстанавливаться и после сезона и после ковида))
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markos marvin
такого преимущества не было ни у кого,ведь у Йоханнеса почти такое превосходство было во многих гонках!Если посчитать средний уровень его преимущества-оно феноменальное,хотя в отдельных гонках подобное было у Бергера,Хафсоса,меньшее,но заметное бывало у УЭБа,Андресена,Фуркада,инода у других!
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Xell
Ответ JL JL
Такая доминация не на пользу популярности биатлона. Может, попросют Бо завершить карьеру?))) Представьте, он, и на следующий год также. Причем участие россиян никак не изменило бы общую картину.
Не попросят. Спонсоры его не разрешат))
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yasvetik
Уникальный человек, весь сезон носится вообще без каких-либо спадов
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Лжетрофеич
Ответ Elenavasilevna
Да, по Лагрейду видно, подсдал, а рыжего ничего не берет))))
зря, возможно, бегал прошлую гонку
+1
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+1
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JL JL
Такая доминация не на пользу популярности биатлона. Может, попросют Бо завершить карьеру?))) Представьте, он, и на следующий год также.
Причем участие россиян никак не изменило бы общую картину.
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Elenavasilevna
Ответ Лжетрофеич
у Стурлы, кажется, до сих пор отголоски(
Да, по Лагрейду видно, подсдал, а рыжего ничего не берет))))
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Тёма Тёма
Такая скорость - это возможность на +-2 промаха. Как от стоячих. Тотальное доминирование, которого я за 25 лет, как смотрю биатлон, не помню.
+7
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+7
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Лжетрофеич
Ответ Elenavasilevna
Так был у Йоханнеса ковид, или мимо прошел?
у Стурлы, кажется, до сих пор отголоски(
+3
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+3
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Elenavasilevna
Так был у Йоханнеса ковид, или мимо прошел?
0
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