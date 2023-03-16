Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Долль проиграл 49 секунд, Расторгуев – 52
Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Спринт
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23.08,4
2. Бенедикт Долль (Германия) – 48,8
3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52,0
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 52,1
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 57,7
6. Филипп Наврат (Германия) – 1.01,7
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.07,7
8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.08,7
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.09,1
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.11,3
Скорострельность
1. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 42,2 (0)
2. Кристиан Гоу (Канада) – 43,2 (0)
3. Анджей Недза-Кубинец (Польша) – 44,5 (3)
4. Симон Эдер (Австрия) – 45,0 (0)
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 45,1 (3)
6-7. Туомас Харьюла (Финляндия) – 45,8 (0)
6-7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 45,8 (0)...
38. Йоханнес Бо (Норвегия) – 52,2 (1)...
53. Бенедикт Долль (Германия) – 55,2 (0)
Это была бы бомба)
Причем участие россиян никак не изменило бы общую картину.