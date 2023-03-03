Марте Ульсбю-Ройселанн: «Чувствовала, что единственное, что сегодня имеет значение – победа. Сделать это значит для меня очень много»

Марте Ульсбю-Ройселанн заявила, что победа в спринте в Нове-Место очень важна для нее.

Норвежка пропустила первую половину сезона из-за проблем со здоровьем.

«Я проснулась и подумала: «Черт возьми, сегодня я хочу победить». Так приятно, что это чувство вернулось. Я чувствовала, что единственное, что имеет значение сегодня – победа. Сделать это значит для меня очень много.

Очень многие люди помогали мне. Речь обо всем, от планирования до психологической поддержки. Отдельное спасибо Сверре, моему мужу – несмотря на то, что ему нужно было думать о своей тренерской работе [со сборной Германии], он был рядом, хотя иногда совмещать это было непросто.

Это, пожалуй, самая большая победа для меня. Если очень захотеть, то все возможно. Мне приятно показать, что при упорной работе можно добиться многого», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«То, чего добилась Марте, впечатляет. Она психологически сильна. Она решила провести отличную гонку и сделала это. За этим интересно наблюдать», – отметил Уле Эйнар Бьорндален.

«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц