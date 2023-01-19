Ульсбю-Ройселанн о спринте: «Слегка разочарована, что не попала на подиум. Но после осени, которая у меня была, это огромный прогресс»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Антхольц Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн оценила свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

Сегодня спортсменка заняла четвертое место. Она финишировала с одним промахом и отставанием в 14,7 секунды.

«Я слегка разочарована, что не попала на подиум. Но после той осени, которая у меня была, это огромный прогресс.

Не думала, что буду так близко [к лидерам], так что сегодня все прошло здорово», – сказала биатлонистка.

Спортсменка испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая. Она пропускала первые этапы Кубка мира.

«Это очень хорошая гонка. И очень важная для нее (Ройселанн) в преддверии чемпионата мира (8-19 февраля в Оберхофе – Sports.ru).

Она немного отстает лыжным ходом, но то, что она демонстрирует сейчас, говорит о ее мотивации и жажде побеждать», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.

6 комментариев

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Welshman09
Ответ Мишка Шарапов
В последнюю осень ни строчки, ни вздоха Последние песни осыпались летом Прощальным костром догорает эпоха И мы наблюдаем за тенью и светом…
Ах Александр Сергеевич милый,
Ну что же вы нам ничего не сказали
О том, как держали искали любили,
О том, что в последнюю осень вы знали...
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Биатлонная зима
Ройселанд, как всегда еще залетит на подиум
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Konstantin Riga
Ответ Vicing Charlsson
Молодец Хлоя Шевалье, вытеснила эту Бабу-Ягу из подиума.
Хло-лита :)
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Konstantin Riga
Ответ Мишка Шарапов
В последнюю осень ни строчки, ни вздоха Последние песни осыпались летом Прощальным костром догорает эпоха И мы наблюдаем за тенью и светом…
Если уж грусть-тоску нагонять, то вот так:

Умоется утренним ветром рассвет,
Но сердце ничто не встревожит...
Меня в этом мире чудес больше нет,
И стали все дни так похожи...
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Vicing Charlsson
Молодец Хлоя Шевалье, вытеснила эту Бабу-Ягу из подиума.
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Мишка Шарапов
В последнюю осень ни строчки, ни вздоха
Последние песни осыпались летом
Прощальным костром догорает эпоха
И мы наблюдаем за тенью и светом…
+1
-2
-1
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