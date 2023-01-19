Ульсбю-Ройселанн о спринте: «Слегка разочарована, что не попала на подиум. Но после осени, которая у меня была, это огромный прогресс»

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн оценила свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

Сегодня спортсменка заняла четвертое место. Она финишировала с одним промахом и отставанием в 14,7 секунды.

«Я слегка разочарована, что не попала на подиум. Но после той осени, которая у меня была, это огромный прогресс.

Не думала, что буду так близко [к лидерам], так что сегодня все прошло здорово», – сказала биатлонистка.

Спортсменка испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая. Она пропускала первые этапы Кубка мира.

«Это очень хорошая гонка. И очень важная для нее (Ройселанн) в преддверии чемпионата мира (8-19 февраля в Оберхофе – Sports.ru).

Она немного отстает лыжным ходом, но то, что она демонстрирует сейчас, говорит о ее мотивации и жажде побеждать», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.