Ульсбю-Ройселанн о спринте: «Слегка разочарована, что не попала на подиум. Но после осени, которая у меня была, это огромный прогресс»
Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн оценила свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.
Сегодня спортсменка заняла четвертое место. Она финишировала с одним промахом и отставанием в 14,7 секунды.
«Я слегка разочарована, что не попала на подиум. Но после той осени, которая у меня была, это огромный прогресс.
Не думала, что буду так близко [к лидерам], так что сегодня все прошло здорово», – сказала биатлонистка.
Спортсменка испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая. Она пропускала первые этапы Кубка мира.
«Это очень хорошая гонка. И очень важная для нее (Ройселанн) в преддверии чемпионата мира (8-19 февраля в Оберхофе – Sports.ru).
Она немного отстает лыжным ходом, но то, что она демонстрирует сейчас, говорит о ее мотивации и жажде побеждать», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.
Ну что же вы нам ничего не сказали
О том, как держали искали любили,
О том, что в последнюю осень вы знали...
Умоется утренним ветром рассвет,
Но сердце ничто не встревожит...
Меня в этом мире чудес больше нет,
И стали все дни так похожи...
Последние песни осыпались летом
Прощальным костром догорает эпоха
И мы наблюдаем за тенью и светом…