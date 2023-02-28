О Габриэле Соукаловой снимут биографический фильм. Он выйдет в следующем году

О чешской биатлонистке Габриэле Соукаловой снимут биографический фильм.

Об этом двукратная чемпионка мира сообщила в соцсети.

«Всю жизнь смотрю биографические фильмы о разных личностях, многие из них мотивировали меня и помогали справляться с трудностями. Одна из таких историй, которая мне понравилась – фильм об Атилле Веге.

Два года назад я познакомилась с Филиппом Зикмундом, владельцем блогерского агентства. Когда мы узнали друг друга ближе и как-то разговорились о жизни, он сказал, что о моем пути можно снять фильм. Я тогда долго смеялась.

Сегодня же я хочу поблагодарить Филиппа, ведь именно он позвонил режиссеру Петру Ветровскому, который является автором фильма об Атилле Веге, и спросил, не хочет ли он сделать кино о моей жизни.

Около полутора лет назад мы начали работать над картиной.

Надеюсь, моя история станет мотивацией для других людей. Из-за проблем со здоровьем в конце карьеры у меня не было возможности попрощаться со своими болельщиками, и я хочу поблагодарить их хотя бы при помощи фильма, который выйдет в следующем году», – написала Соукалова.