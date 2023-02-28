О Габриэле Соукаловой снимут биографический фильм. Он выйдет в следующем году
О чешской биатлонистке Габриэле Соукаловой снимут биографический фильм.
Об этом двукратная чемпионка мира сообщила в соцсети.
«Всю жизнь смотрю биографические фильмы о разных личностях, многие из них мотивировали меня и помогали справляться с трудностями. Одна из таких историй, которая мне понравилась – фильм об Атилле Веге.
Два года назад я познакомилась с Филиппом Зикмундом, владельцем блогерского агентства. Когда мы узнали друг друга ближе и как-то разговорились о жизни, он сказал, что о моем пути можно снять фильм. Я тогда долго смеялась.
Сегодня же я хочу поблагодарить Филиппа, ведь именно он позвонил режиссеру Петру Ветровскому, который является автором фильма об Атилле Веге, и спросил, не хочет ли он сделать кино о моей жизни.
Около полутора лет назад мы начали работать над картиной.
Надеюсь, моя история станет мотивацией для других людей. Из-за проблем со здоровьем в конце карьеры у меня не было возможности попрощаться со своими болельщиками, и я хочу поблагодарить их хотя бы при помощи фильма, который выйдет в следующем году», – написала Соукалова.
Выступала чуть дольше, чем наши фигуристки у Тутберидзе 🤷♀️