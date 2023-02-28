О Габриэле Соукаловой снимут биографический фильм. Он выйдет в следующем году

Теги сборная Чехии жен Габриэла Соукалова Биатлон

О чешской биатлонистке Габриэле Соукаловой снимут биографический фильм.

Об этом двукратная чемпионка мира сообщила в соцсети. 

«Всю жизнь смотрю биографические фильмы о разных личностях, многие из них мотивировали меня и помогали справляться с трудностями. Одна из таких историй, которая мне понравилась – фильм об Атилле Веге.

Два года назад я познакомилась с Филиппом Зикмундом, владельцем блогерского агентства. Когда мы узнали друг друга ближе и как-то разговорились о жизни, он сказал, что о моем пути можно снять фильм. Я тогда долго смеялась. 

Сегодня же я хочу поблагодарить Филиппа, ведь именно он позвонил режиссеру Петру Ветровскому, который является автором фильма об Атилле Веге, и спросил, не хочет ли он сделать кино о моей жизни.

Около полутора лет назад мы начали работать над картиной.

Надеюсь, моя история станет мотивацией для других людей. Из-за проблем со здоровьем в конце карьеры у меня не было возможности попрощаться со своими болельщиками, и я хочу поблагодарить их хотя бы при помощи фильма, который выйдет в следующем году», – написала Соукалова.

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8 комментариев

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evgeeni
Ответ maximilian_15
Люди, скорее всего, в другом жанре хотели бы фильм увидеть
я бы посмотрел...чехи научились..хехе
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тоторо
Ответ Люблю Женьку
А что в карьере Габи такого выдающего, чтобы снимать о ней фильм? Выступала чуть дольше, чем наши фигуристки у Тутберидзе 🤷‍♀️
ну для чехов она звезда. не нетфликс же снимает а так местная киностудия
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evgeeni
Готовьтесь узнать про русских "правду"...
+1
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Люблю Женьку
А что в карьере Габи такого выдающего, чтобы снимать о ней фильм?
Выступала чуть дольше, чем наши фигуристки у Тутберидзе 🤷‍♀️
+1
0
+1
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тоторо
что дальмайер что сукалова странно быстро ушли из спорта
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maximilian_15
Люди, скорее всего, в другом жанре хотели бы фильм увидеть
+1
0
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Maxximus
Ответ кракадил
Интересно, про допинг расскажут.?
Так ради этого все затевается
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кракадил
Интересно, про допинг расскажут.?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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