Олег Рыженков: «После Рязани у Алимбековой-Смольской воспалилось колено, были болевые ощущения. Затем еще подхватила простуду»

Тренер сборной Беларуси по биатлону объяснил, почему олимпийская чемпионка не выступает на чемпионате России в Ижевске.

«Динара не приехала по причине болезни. После Рязани у нее воспалилось колено, были болевые ощущения. Этот момент она пролечила, но затем еще подхватила простуду.

Решили, что Динара пропустит эти соревнования. Надеемся, что будет готова к Тюмени», – сказал Рыженков.