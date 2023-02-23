Олег Рыженков: «После Рязани у Алимбековой-Смольской воспалилось колено, были болевые ощущения. Затем еще подхватила простуду»
Тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков объяснил, почему олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская не выступает на чемпионате России в Ижевске.
«Динара не приехала по причине болезни. После Рязани у нее воспалилось колено, были болевые ощущения. Этот момент она пролечила, но затем еще подхватила простуду.
Решили, что Динара пропустит эти соревнования. Надеемся, что будет готова к Тюмени», – сказал Рыженков.
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