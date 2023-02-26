Наталья Гербулова: «Я все гонки полностью себя отдавала, старалась быть в призовых местах. Сегодня что-то пошло не так»
Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала неудачное выступление в масс-старте.
Гербулова заняла 13-е место в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске, допустив 6 промахов.
– Очень тяжело. Я все те гонки полностью себя отдавала, старалась быть в призовых местах. Сегодня немножко что-то пошло не так. Но будет время передохнуть и вернуться к призовым местам.
– Откуда такая прыть у Носковой? Она на финише творит чудеса?
– Не только она, но и я. Сегодня у меня не получилось, в прошлый раз у нее не получилось.
– Но сейчас про Носкову.
– Ну, я ей отдала свои силы, – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».
Истомин 10 медалей/ 1зол
МВ 6 медалей/ 2 зол
По ходу всего сезона:
Истомин 33 медалей/ 9 зол
МВ 17 медалей/ 4 зол