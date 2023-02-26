Наталья Гербулова: «Я все гонки полностью себя отдавала, старалась быть в призовых местах. Сегодня что-то пошло не так»

Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала неудачное выступление в масс-старте.

Гербулова заняла 13-е место в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске, допустив 6 промахов.

– Очень тяжело. Я все те гонки полностью себя отдавала, старалась быть в призовых местах. Сегодня немножко что-то пошло не так. Но будет время передохнуть и вернуться к призовым местам.

– Откуда такая прыть у ? Она на финише творит чудеса?

– Не только она, но и я. Сегодня у меня не получилось, в прошлый раз у нее не получилось.

– Но сейчас про Носкову.

– Ну, я ей отдала свои силы, – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».