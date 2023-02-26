Екатерина Носкова: «Большая моя ошибка, что недоработала последний выстрел. Так, думаю, можно было даже за золото побороться»

Биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала выступление в большом масс-старте.

Носкова стала третьей в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

«Я не видела до стрельбы, что лидеры промахивались. Но когда стреляла, слышала, что у девчонок есть промахи. И большая моя ошибка, что я недоработала последний выстрел. Так, думаю, можно было даже за золото побороться.

На выходе с рубежа мне сказали: 17 секунд. И я такая: ну блин, 17 секунд, а самочувствие достаточно тяжелое на тех кругах. Я не сразу поверила, что смогу достать. Со старта идет длинный подъем, и я потихоньку начала добавлять, и к концу подъема понимала, что уже не сильно большое отставание.

На стадион мы выкатились вчетвером, как-то перестраивались друг за другом, происходила толкотня. Я не могла найти лазейку, чтобы выскочить вперед. До последнего поворота мы шли, менялись постоянно. Я выходу за Полиной (Шевниной), и единственный вариант, который оставался, это как вчера с Натальей Гербуловой – уходить на большой радиус и вставать во второй финишный коридор», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».