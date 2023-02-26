«Хотела показать, кто я сейчас». Лаура Дальмайер выпустила книгу

Лаура Дальмайер рассказала о своей книге.

«Я всегда думала: «Напишу книгу когда-нибудь в старости. В данный момент я не чувствую себя такой уж старой. Я всегда могу сделать это как-нибудь позже». Затем издатель обратился ко мне с идеей написать книгу, состоящую из тематических глав, не чисто автобиографических.

Намерение состояло в том, чтобы дать представление о моей жизни: на что она похожа сейчас? Что для меня важно, о чем я думала раньше и о чем думаю сегодня? Я хотела посвятить людей в это.

Я очень люблю путешествовать, так что это также своего рода путеводитель, где я рассказываю о своих поездках. Переживание их заново было для меня самой приятной частью процесса написания.

За свою карьеру я дала много интервью, и о биатлоне почти все уже было сказано. Я отлично провела там время, спорт всегда будет биться в моем сердце. Но я не хотела писать классическую «книгу о биатлоне», я хотела показать, кто я сейчас. Биатлон – это все еще часть моей жизни, но не самая большая», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах