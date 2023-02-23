Денис Таштимеров завершил карьеру из-за проблем со здоровьем
Российский биатлонист Денис Таштимеров завершил спортивную карьеру.
Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.
«Тренер Максим Кугаевский интересную историю рассказал про Таштимерова, который уже попадал в основной состав сборной команды. Таштимеров, казалось, был такой звездочкой на небосклоне.
Но у Таштимерова была такая же примерно проблема со здоровьем, как у Димы Малышко. И требовалась операция, но спортсмен все‑таки решил не рисковать и закончил со спортом. Он сделал свой выбор. Там очень непростая ситуация была по здоровью», – сказал Губерниев.
Таштимерову 23 года. В 2018 году он в составе сборной России победил в эстафете на чемпионате мира среди юношей.
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