Денис Таштимеров завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Дмитрий Малышко Максим Кугаевский Денис Таштимеров Биатлон

Российский биатлонист Денис Таштимеров завершил спортивную карьеру.

Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Тренер Максим Кугаевский интересную историю рассказал про Таштимерова, который уже попадал в основной состав сборной команды. Таштимеров, казалось, был такой звездочкой на небосклоне.

Но у Таштимерова была такая же примерно проблема со здоровьем, как у Димы Малышко. И требовалась операция, но спортсмен все‑таки решил не рисковать и закончил со спортом. Он сделал свой выбор. Там очень непростая ситуация была по здоровью», – сказал Губерниев.

Таштимерову 23 года. В 2018 году он в составе сборной России победил в эстафете на чемпионате мира среди юношей.

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2 комментария

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Афанасия
Очень жаль! Денису - здоровья! Очень хорошее впечатление он производил на летних гонках.
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rashnew
Так Малышко тоже карьеру завершил то
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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