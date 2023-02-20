Светлана Миронова: «Ставим точку в моей болезни. Раз я начала стартовать, значит, в скором времени буду возвращаться»

Теги сборная России жен Кубок России Светлана Миронова Артем Истомин Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова сообщила, что восстановилась после болезни и планирует возвращаться к соревнованиям. 

Миронова после большого перерыва выступила в финале Кубка России по биатлону в Чайковском. Она заняла 13‑е место в спринте и 14-е в большом масс-старте. 

– Мы ставим точку в моей болезни. Хотя после соревнований я хочу сделать еще один чек‑ап и провериться окончательно, посмотреть по анализам, здорова ли я на сто процентов.

По самочувствию могу сказать, что раз я начала стартовать, значит, в скором времени буду возвращаться. Если не в этом сезоне, то в следующем.

Это, скорее, были старты для стартов, чем ради какого‑то грандиозного результата. Сейчас мы отсекли точку, в которой я нахожусь.

Понятно, что это не очень классные результаты, но тот багаж, который я имела на протяжении подготовительного периода, это неплохо на сегодня.

– Что говорит ваш тренер Артем Истомин?

– Он сказал: «Думал, что будет хуже, но в целом неплохо». Я пока все с ним не обсуждала, но очевидно, что должна быть проделана определенная работа и аэробные блоки.

Будем двигаться так, сейчас все же старты, а не сборы перед соревнованиями, – сказала Миронова. 

4 комментария

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тоторо
Ответ Погладь быка
Светочка, может лучше в карьере? Из Шипулена тоже биатлониста не вышло, переквалифицировался в депутаты. Тем более лить воду в интервью и вешать лапшу на уши росболелам у тебя получается очень профессионально.
Свете уже никогда не добиться достижений Шипулина в биатлоне, не сравнивайте даже
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Марина Федоткина
Сдаётся мне , что Светлана не только губы силиконом накачала .. Не удивлюсь , если этим летом , на снимках в купальнике, мы ещё увидим и татухи ! Сомневаюсь , что Свете удастся вернуться ... Через два месяца сезон заканчивается ....А там опять - КАНИКУЛЫ ! .. А это святое ! Как говорится :-" Тренировки тренировками болела - не болела , а отпуск - по расписанию !"Может уж и не мучаться ?!
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тоторо
С русским языком Света не дружит, впрочем как и ее бывший тренер. Не может нормально мысли сформулировать.
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Погладь быка
Светочка, может лучше в карьере? Из Шипулена тоже биатлониста не вышло, переквалифицировался в депутаты. Тем более лить воду в интервью и вешать лапшу на уши росболелам у тебя получается очень профессионально.
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-1
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