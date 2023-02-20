Светлана Миронова: «Ставим точку в моей болезни. Раз я начала стартовать, значит, в скором времени буду возвращаться»
Биатлонистка Светлана Миронова сообщила, что восстановилась после болезни и планирует возвращаться к соревнованиям.
Миронова после большого перерыва выступила в финале Кубка России по биатлону в Чайковском. Она заняла 13‑е место в спринте и 14-е в большом масс-старте.
– Мы ставим точку в моей болезни. Хотя после соревнований я хочу сделать еще один чек‑ап и провериться окончательно, посмотреть по анализам, здорова ли я на сто процентов.
По самочувствию могу сказать, что раз я начала стартовать, значит, в скором времени буду возвращаться. Если не в этом сезоне, то в следующем.
Это, скорее, были старты для стартов, чем ради какого‑то грандиозного результата. Сейчас мы отсекли точку, в которой я нахожусь.
Понятно, что это не очень классные результаты, но тот багаж, который я имела на протяжении подготовительного периода, это неплохо на сегодня.
– Что говорит ваш тренер Артем Истомин?
– Он сказал: «Думал, что будет хуже, но в целом неплохо». Я пока все с ним не обсуждала, но очевидно, что должна быть проделана определенная работа и аэробные блоки.
Будем двигаться так, сейчас все же старты, а не сборы перед соревнованиями, – сказала Миронова.
4 комментария