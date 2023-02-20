Себастьян Самуэльссон: «На протяжении всего сезона я говорил, что Йоханнеса Бо можно обыграть. Никто не верил, но я доказал, что был прав»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о победном масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

«Я боялся, что слишком устану в конце, но на последнем подъеме почувствовал: «Черт, а я могу справиться».

Когда я говорил, что смешанная эстафета прошла ужасно (шведы заняли девятое место, а Самуэльссон зашел на три штрафных круга – Sports.ru), это не было пустыми словами. Редко бывает, чтобы я был разочарован настолько, как в тот момент. Это казалось несправедливым, хотя вина лежала на мне.

Я счастлив, что меня окружает такая хорошая команда. Мне просто нужно было продолжать работу, чтобы все изменилось, и это реально произошло. Это был лучший чемпионат, в котором я участвовал, а последняя гонка стала лучшей в моей карьере. Я невероятно горд тем, чего достиг.

Это великолепно. Норвежцы чрезвычайно талантливые и замечательные люди. За их успехи можно порадоваться, но сейчас они преуспевают чересчур часто. Здорово, что нам удалось победить их. На протяжении всего сезона я говорил, что Йоханнеса Бо можно обыграть. Никто не верил мне, но я доказал, что был прав», – сказал Самуэльссон.

Йоханнес Бо все-таки человек: задохнулся в последней гонке ЧМ, но поставил рекорд