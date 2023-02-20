Себастьян Самуэльссон: «На протяжении всего сезона я говорил, что Йоханнеса Бо можно обыграть. Никто не верил, но я доказал, что был прав»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о победном масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

«Я боялся, что слишком устану в конце, но на последнем подъеме почувствовал: «Черт, а я могу справиться».

Когда я говорил, что смешанная эстафета прошла ужасно (шведы заняли девятое место, а Самуэльссон зашел на три штрафных круга – Sports.ru), это не было пустыми словами. Редко бывает, чтобы я был разочарован настолько, как в тот момент. Это казалось несправедливым, хотя вина лежала на мне.

Я счастлив, что меня окружает такая хорошая команда. Мне просто нужно было продолжать работу, чтобы все изменилось, и это реально произошло. Это был лучший чемпионат, в котором я участвовал, а последняя гонка стала лучшей в моей карьере. Я невероятно горд тем, чего достиг.

Это великолепно. Норвежцы чрезвычайно талантливые и замечательные люди. За их успехи можно порадоваться, но сейчас они преуспевают чересчур часто. Здорово, что нам удалось победить их. На протяжении всего сезона я говорил, что Йоханнеса Бо можно обыграть. Никто не верил мне, но я доказал, что был прав», – сказал Самуэльссон.

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7 комментариев

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Глеб Вихрев
Трепло -Бе тебя в течении всего сезона имеет как хочет-ты даже и рядом по мастерству с ним не стоишь.
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Xell
Йося сам себе проиграл)) Кому ты что доказал там балабол.
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ivan 07
Мартен тоже не любил допингеров. Раз даже подсек Логинова ,за его прошлые шалости.
+4
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ivan 07
Сильных и смелых мало. Раньше Фуркад был из такой категории.
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ivan 07
Себа силен и смел. Много болтает (как Степанова), но и делом занят.
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Vladlen Mironov
Один раз обыграл из ста тыщ - я оказался прав
)))
+7
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Viks
Йосю в этом сезоне обыграть нельзя - он только сам может проиграть.
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