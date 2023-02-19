Подчуфарова о срыве перехода в сборную Словении: «Было очень стрессово. Последовала череда отказов по документам, хотя вначале их приняли»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о несостоявшемся переходе в сборную Словении с 2019 по 2021 год.

– Если помните, дожидалась решения своего вопроса более полутора лет. Находилась все это время в Поклюке. Естественно, каждый день в голове роились мысли о происходящем, находилась в бесконечном ожидании. И это было очень стрессово.

Трудно не знать, чем все закончится, еще труднее – что вообще происходит. Однако люди ко всему привыкают, адаптировалась и я к неведению. А примерно за месяц до возвращения в Россию стала понимать: вероятность получения гражданства невелика.

Последовала череда отказов по документам, хотя вначале их благополучно приняли. После мировой пандемии в словенских верхах что-то изменилось, пришлось подавать новые бумаги и справки, все шло с большим скрипом. Стало ясно – пора домой.

Тот месяц в Поклюке, из которой разъехались даже редкие ее обитатели, позволил закрыть внутри себя многие вопросы, пережить все наедине. Было непросто, зато в Москву приехала собранной и нацеленной на конструктив. Обошлось без психозов, плохое осталось в словенских горах. Жаль, что потратила много сил, но смирилась и без рефлексии пошла дальше.

– Для получения гражданства вам требовалось подтвердить доход, но получить его без гражданства вы не могли. Разве что вышли бы замуж за словенца. Рассматривали такой вариант?

– Ни реальный, ни фиктивный брак в Словении не рассматривала. Кто-то пошутил на этот счет, но и только. Даже не пыталась, все делала по правилам.

– Потому что с детства за закон?

– И поэтому тоже. Из-за воспитания, принципов. Менеджер словенской федерации, который мной занимался, честный человек, противник любых уловок. В этом мы совпали. В брак, считаю, надо вступать по любви, а не ради паспорта. С самого начала не собиралась никого обманывать, мое внутреннее «я» было против, – рассказала Подчуфарова.