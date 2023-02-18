Халили выиграл зачет гонок преследования на Кубке России, Поварницын – 2-й, Поршнев – 3-й
Биатлонист Карим Халили выиграл зачет гонок преследования по итогам Кубка России в сезоне-2022/23.
Кубок России-2022/23 по биатлону
Зачет гонок преследования
Мужчины
После 6 гонок из 6
1. Карим Халили – 150
2. Александр Поварницын – 141
3. Никита Поршнев – 116
4. Евгений Емерхонов – 105
5. Эдуард Латыпов – 99
6. Алексей Вагин – 95
7. Матвей Елисеев – 89
8. Дмитрий Иванов – 82
9. Евгений Гараничев – 79
10. Даниил Серохвостов – 78
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