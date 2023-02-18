Халили выиграл зачет гонок преследования на Кубке России, Поварницын – 2-й, Поршнев – 3-й

Теги Кубок России Евгений Гараничев Эдуард Латыпов Александр Поварницын Матвей Елисеев Дмитрий Иванов Никита Поршнев Карим Халили Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Алексей Вагин Биатлон

Биатлонист Карим Халили выиграл зачет гонок преследования по итогам Кубка России в сезоне-2022/23.

Кубок России-2022/23 по биатлону

Зачет гонок преследования

Мужчины

После 6 гонок из 6

1. Карим Халили – 150

2. Александр Поварницын – 141

3. Никита Поршнев – 116

4. Евгений Емерхонов – 105

5. Эдуард Латыпов – 99

6. Алексей Вагин – 95

7. Матвей Елисеев – 89

8. Дмитрий Иванов – 82

9. Евгений Гараничев – 79

10. Даниил Серохвостов – 78

1 комментарий

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Luna02
Поздравляю Карима с очередным Кубком. Надеюсь,что завтра будет и третий. Удачи!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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