Дмитрий Васильев: «Латыпова можно считать главным фаворитом чемпионата России. Халили и Серохвостов могут выступать ходом еще лучше»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил уровень конкуренции между российскими биатлонистами в нынешнем сезоне.

«Эдуард (Латыпов) в этом году показывает результаты, что называется, в классическом исполнении. То есть был подготовлен в группе Каминского по нарастающей и с каждым стартом все улучшает и улучшает свою форму.

Я так подозреваю, что к чемпионату России он будет готов во всеоружии. То есть это классическая подготовка, которую Латыпов реализовал вместе со своим тренером. Что нельзя сказал о других спортсменах.

Он доказал, что действительно сегодня очень сильно готов, а в сезоне выступает максимально стабильно. В Минске он впервые в жизни отстрелял четыре ноля на официальных соревнованиях, это тоже говорит о многом. Работа ведется и в части хода, и в части стрельбы. Да, у него есть определенные проблемы, например, на стойке первым выстрелом, но тем не менее стабильность налицо.

Поэтому, думаю, Латыпова можно считать и лидером национальной команды, и главным фаворитом чемпионата России», – сказал Васильев.

«Халили хоть и выиграл общий зачет (спринтов на Кубке России – Sports.ru), в течение сезона не показывает стабильности. Начал он за здравие, а потом выступал ни шатко ни валко. Вроде он и был здесь, в Чайковском, но проявлял себя совсем не так ярко, как в декабре месяце.

У Серохвостова стрельба стала лучше, это делает ему честь, до этого он вообще попасть никуда не мог. А сейчас стреляет гораздо лучше, но ход стал чуть‑чуть хуже, чем в прошлом сезоне. С чем это связано, думаю, он вместе с тренером разберет.

Что Серохвостов, что Халили готовились у Истомина, и лыжегоночная подготовка у них не самая лучшая. По крайней мере, они могут выступать ходом еще лучше. А стрельба – да, стрельба у них достаточно неплохая», – отметил двукратный олимпийский чемпион.

Чемпионат России пройдет в Ижевске 23-26 февраля.