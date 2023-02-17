Дмитрий Васильев: «Латыпова можно считать главным фаворитом чемпионата России. Халили и Серохвостов могут выступать ходом еще лучше»

Теги чемпионат России Юрий Каминский Кубок России Дмитрий Васильев Эдуард Латыпов Карим Халили Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил уровень конкуренции между российскими биатлонистами в нынешнем сезоне.

«Эдуард (Латыпов) в этом году показывает результаты, что называется, в классическом исполнении. То есть был подготовлен в группе Каминского по нарастающей и с каждым стартом все улучшает и улучшает свою форму.

Я так подозреваю, что к чемпионату России он будет готов во всеоружии. То есть это классическая подготовка, которую Латыпов реализовал вместе со своим тренером. Что нельзя сказал о других спортсменах.

Он доказал, что действительно сегодня очень сильно готов, а в сезоне выступает максимально стабильно. В Минске он впервые в жизни отстрелял четыре ноля на официальных соревнованиях, это тоже говорит о многом. Работа ведется и в части хода, и в части стрельбы. Да, у него есть определенные проблемы, например, на стойке первым выстрелом, но тем не менее стабильность налицо.

Поэтому, думаю, Латыпова можно считать и лидером национальной команды, и главным фаворитом чемпионата России», – сказал Васильев.

«Халили хоть и выиграл общий зачет (спринтов на Кубке России – Sports.ru), в течение сезона не показывает стабильности. Начал он за здравие, а потом выступал ни шатко ни валко. Вроде он и был здесь, в Чайковском, но проявлял себя совсем не так ярко, как в декабре месяце.

У Серохвостова стрельба стала лучше, это делает ему честь, до этого он вообще попасть никуда не мог. А сейчас стреляет гораздо лучше, но ход стал чуть‑чуть хуже, чем в прошлом сезоне. С чем это связано, думаю, он вместе с тренером разберет.

Что Серохвостов, что Халили готовились у Истомина, и лыжегоночная подготовка у них не самая лучшая. По крайней мере, они могут выступать ходом еще лучше. А стрельба – да, стрельба у них достаточно неплохая», – отметил двукратный олимпийский чемпион.

Чемпионат России пройдет в Ижевске 23-26 февраля.

4 комментария

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M P
Ответ Погладь быка
Будем надеяться, что Антон, Дмитрий, Илья опять спустят с небес на землю. (с оговоркой, что тут для россиян допинг-контроля нет совсем. И все эти сказки "мы бы боролись на ЧМ, на КМ", стоит воспринимать понимая, что там то допинг-контроль есть. И все российские летчики по трассе как всегда на КМ резко сдуваются. Что наводит на мысли). Хотя чувствую, что россияне опять испугались и допустили беларусов на ЧР на птичьих правах, вне зачета, без призовых.
Некрасиво подозревать (русские ракеты), когда вполне уверен. (С.Е. Лец)
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Любовь Гончарова
Пора возвращать в сборную Малышко и Волкова для конкуренции Латыпову .
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Погладь быка
Чуствую у Васи Васильева и Каплина с Куклиной и Сливко фавориты ЧР, а не Динара. Ура(ура, ура, ура!)-патриотизм он такой.
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Погладь быка
Будем надеяться, что Антон, Дмитрий, Илья опять спустят с небес на землю. (с оговоркой, что тут для россиян допинг-контроля нет совсем. И все эти сказки "мы бы боролись на ЧМ, на КМ", стоит воспринимать понимая, что там то допинг-контроль есть. И все российские летчики по трассе как всегда на КМ резко сдуваются. Что наводит на мысли). Хотя чувствую, что россияне опять испугались и допустили беларусов на ЧР на птичьих правах, вне зачета, без призовых.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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