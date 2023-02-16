Екатерина Носкова: «Очень расстроена, что сегодня не удалось справиться на стрельбище»

Теги сборная России жен Кубок России Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала выступление в спринте в финале Кубка России в Чайковском (11-е место).

– Недовольна стрельбой, хоть и было неплохое самочувствие. Очень расстроена, что сегодня не удалось справиться на стрельбище. Завтра поборемся, для того, чтобы приблизиться к лидерам, нужно будет стрелять лучше.

– Что помешало во время стрельбы, вроде ветер несильный?

– Будем говорить с тренерами, искать причины, посмотреть, куда были промахи.

– В такую морозную погоду бегать дискомфортно?

– Кажется, вчера было холоднее. Сегодня достаточно комфортно, – 10 градусов – это нормальная температура, – сказала Носкова.

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