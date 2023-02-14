Самэульссон о чемпионате мира: «Я поставил критиков на место. Медаль – ответ тем, кто писал мне электронные сообщения»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самэульссон обратился к своим критикам.

Сегодня швед завоевал бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе. Ранее он взял еще одну бронзу на этом же турнире в пасьюте.

«Многие говорили, что я должен уйти из биатлона, но я стою на своем и показываю, на что способен. Это (слова критиков) не воодушевляет – это скорее неуважение.

Я не пишу кому-либо, если у них выдался плохой день на работе», – сказал Самуэльссон.

«Я поставил их (критиков) на место. Я фотографирую свою медаль и отправляю ее в качестве ответа тем, кто писал мне электронные сообщения», – добавил швед.

⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Йоханнес Бо выиграл индивидуальную гонку, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 4-й

22 комментария

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Vicing Charlsson
Ответ Adolf Glieder
Такого Йоху даже эти глыбы на место не поставили бы. В лучшем случае, опережали бы Стурлу.
Бьорндален победитель и призёр ЭКМ по лыжам, Фуркад суперснайпер не прощает ошибок в стрельбе.
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Adolf Glieder
Ответ Vicing Charlsson
Чтобы Йосю поставить на место, если только Бьорндален и Фуркад, в лучшие годы.
Такого Йоху даже эти глыбы на место не поставили бы. В лучшем случае, опережали бы Стурлу.
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Vicing Charlsson
Ответ DenizKios
Не только. Пуаре в прайме, Рико и тем более Свен Фишер тоже могли бы
Я просто беру в пример последних суперзвезд.
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DenizKios
Ответ Vicing Charlsson
Чтобы Йосю поставить на место, если только Бьорндален и Фуркад, в лучшие годы.
Не только. Пуаре в прайме, Рико и тем более Свен Фишер тоже могли бы
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Vicing Charlsson
Ответ DenizKios
Ты поставил критиков на место, но забыл что на место нужно ставить Йоху и Лагрейда
Чтобы Йосю поставить на место, если только Бьорндален и Фуркад, в лучшие годы.
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Погладь быка
Экс-президент Международной федерации хоккея Фазель получил гражданство России

Кто-то удивлен? Ждем Бессеберга, Баха и Инфантино с Блаттером в недавно освободившейся в Саранске квартире.
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NoWar
Ответ rashnew
Какие тебе сообщения писали? Кто тебе пишет вообще?
Шведы очевидно
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rashnew
Ответ Погладь быка
Россиян что ли? Тк они в свое время и Фуркаду Мартану всякое написывали по 10 000 сообщений нецензурщины. А сейчас говорят уже, что он им брат, сват, лучший друг. Глядишь, Себа, в будущем и тебя они полюбят.
Лучший друг Симон Фуркад. А Мартен так попутчик
+3
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rashnew
Какие тебе сообщения писали? Кто тебе пишет вообще?
0
-1
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Аркаимец
Интересно поставят его теперь на четвертый этап.
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zzzeeerrrooo
Ответ regnengeist
неужели именно это - мотивация бороться за медали?
Почему бы и нет если это приносит плоды
+5
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DenizKios
Ответ Погладь быка
Россиян что ли? Тк они в свое время и Фуркаду Мартану всякое написывали по 10 000 сообщений нецензурщины. А сейчас говорят уже, что он им брат, сват, лучший друг. Глядишь, Себа, в будущем и тебя они полюбят.
Ты хохлушка??
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DenizKios
Ответ Iuasamotu
Сева ты лучший, но если бы накатил на финише, то стал бы ещё лучше. Другое дело, что ты утёр нос этому дразнилке Тарьё Бё, который пришёл на финиш не солоно хлебавши, как говорят в Швеции.
)))) ты такой же как Себастьян😁😁😁
Поехавший, только без медали😁😁😁
+1
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Голос Губерниева
Уважуха! Парень с характером и собственным мнением. И в биатлоне своё ещё возьмёт, и по жизни не пропадёт.
+8
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DenizKios
Ты поставил критиков на место, но забыл что на место нужно ставить Йоху и Лагрейда
+1
-2
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Элси Ринген
Всё, теперь до самой эстафеты будет болтать. Этот фонтан теперь не заткнуть.
+7
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Погладь быка
Россиян что ли? Тк они в свое время и Фуркаду Мартану всякое написывали по 10 000 сообщений нецензурщины. А сейчас говорят уже, что он им брат, сват, лучший друг. Глядишь, Себа, в будущем и тебя они полюбят.
+3
-5
-2
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Vicing Charlsson
Почему Себа должен уйти? Он лучший биатлонист Швеции. Кроме Себы и Понси больше никого, все остальные ни рыба не мясо.
+6
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Iuasamotu
Сева ты лучший, но если бы накатил на финише, то стал бы ещё лучше. Другое дело, что ты утёр нос этому дразнилке Тарьё Бё, который пришёл на финиш не солоно хлебавши, как говорят в Швеции.
+2
-6
-4
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тоторо
эх вы все хейтеры разозлили себу надо было сердечки посылать с флагом россии
+7
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JL JL
Дворик всегда найдет что ответить Самуэльчику.
+1
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regnengeist
неужели именно это - мотивация бороться за медали?
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