Самэульссон о чемпионате мира: «Я поставил критиков на место. Медаль – ответ тем, кто писал мне электронные сообщения»
Шведский биатлонист Себастьян Самэульссон обратился к своим критикам.
Сегодня швед завоевал бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе. Ранее он взял еще одну бронзу на этом же турнире в пасьюте.
«Многие говорили, что я должен уйти из биатлона, но я стою на своем и показываю, на что способен. Это (слова критиков) не воодушевляет – это скорее неуважение.
Я не пишу кому-либо, если у них выдался плохой день на работе», – сказал Самуэльссон.
«Я поставил их (критиков) на место. Я фотографирую свою медаль и отправляю ее в качестве ответа тем, кто писал мне электронные сообщения», – добавил швед.
⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Йоханнес Бо выиграл индивидуальную гонку, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 4-й
Кто-то удивлен? Ждем Бессеберга, Баха и Инфантино с Блаттером в недавно освободившейся в Саранске квартире.
Поехавший, только без медали😁😁😁