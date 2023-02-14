Самэульссон о чемпионате мира: «Я поставил критиков на место. Медаль – ответ тем, кто писал мне электронные сообщения»

Шведский биатлонист Себастьян Самэульссон обратился к своим критикам.

Сегодня швед завоевал бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе. Ранее он взял еще одну бронзу на этом же турнире в пасьюте.

«Многие говорили, что я должен уйти из биатлона, но я стою на своем и показываю, на что способен. Это (слова критиков) не воодушевляет – это скорее неуважение.

Я не пишу кому-либо, если у них выдался плохой день на работе», – сказал Самуэльссон.

«Я поставил их (критиков) на место. Я фотографирую свою медаль и отправляю ее в качестве ответа тем, кто писал мне электронные сообщения», – добавил швед.

⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Йоханнес Бо выиграл индивидуальную гонку, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 4-й