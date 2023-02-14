Лагрейд о победах Йоханнеса Бо: «Серебро сейчас сродни золоту. Есть один человек, который просто лучше всех остальных»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Стурла Хольм Лагрейд Оберхоф Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд оценил итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня Лагрейд завоевал серебро. Он допустил один промах и отстал на 1 минуту 10 секунд от победителя гонки – Йоханнеса Бо, который ошибся на стрельбе дважды.

«Серебро сейчас сродни золоту. На трассе есть лишь один человек, который просто лучше всех остальных.

Я надеялся догнать его, но с его сегодняшней скоростью шансов не было», – сказал Лагрейд.

👑 Йоханнес Бо выиграл 4 золотых медали в 4 гонках на чемпионате мира в Оберхофе

⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Йоханнес Бо выиграл индивидуальную гонку, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 4-й

9 комментариев

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starichok77
Ответ Xell
Эх чо то грустно стало. Пойду ка я водочки накачу за Стурлу.
сам будь, боярин, а я лучше бурбон предпочту))
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Xell
Ответ Алиса80
Да вы норвежцы такие,будь ваша воля вы и шведов с французами запретили и катались бы со вторым эшелоном .А ..и ну нахваливать себя,конечно , не забывайте!
Команда у них сейчас мощная. И у них есть КОМАНДА а не набор биатлонистов.
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Xell
Эх чо то грустно стало. Пойду ка я водочки накачу за Стурлу.
+2
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Алиса80
Да вы норвежцы такие,будь ваша воля вы и шведов с французами запретили и катались бы со вторым эшелоном .А ..и ну нахваливать себя,конечно , не забывайте!
+1
-1
0
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Xell
"Просто один киборг, а мы люди" —добавил Лагрейд))
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ParovozovArkadij
Да уж, тяжело соревноваться в эпоху гегемонов. Стурле, наверное, немного обидно - провести один из самых стабильных сезонов в истории, штампуя подиумы КМ и ЧМ, но всё равно проигрывать лидеру 200+ очков и, скорее всего, пролететь мимо синглмикста.
+3
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+3
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regnengeist
Стурла - сама стабильность. На самом деле он тоже дико крут.
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+5
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Алексей Кондурцев
Больной астматик выигрывает у здоровых спортсменов))) как такое может быть!
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Xell
Стурла вот честно, то что раз промазал пофиг, ты человек. Но пора бы тебе уже не сливать постоянно последний круг, если хочешь стать 4великим в истории))
+2
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