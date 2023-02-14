Лагрейд о победах Йоханнеса Бо: «Серебро сейчас сродни золоту. Есть один человек, который просто лучше всех остальных»
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд оценил итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира в Оберхофе.
Сегодня Лагрейд завоевал серебро. Он допустил один промах и отстал на 1 минуту 10 секунд от победителя гонки – Йоханнеса Бо, который ошибся на стрельбе дважды.
«Серебро сейчас сродни золоту. На трассе есть лишь один человек, который просто лучше всех остальных.
Я надеялся догнать его, но с его сегодняшней скоростью шансов не было», – сказал Лагрейд.
👑 Йоханнес Бо выиграл 4 золотых медали в 4 гонках на чемпионате мира в Оберхофе
⚡ Чемпионат мира по биатлону-2023. Йоханнес Бо выиграл индивидуальную гонку, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 4-й
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