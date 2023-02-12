Антон Бабиков: «Хорошо, что Фуркад не объединяет всех под одну гребенку, а разделяет людей на личности, несмотря на их национальность»

Российские биатлонисты , и прокомментировали слова пятикратного олимпийского чемпиона , выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

– Не думаю, что мы нуждаемся в поддержке, но хорошо, что Фуркад не объединяет всех под одну гребенку, а разделяет людей на личности, несмотря на их национальность.

– То, что Фуркад является представителем комиссии спортсменов МОК, делает его голос более важным?

– Вряд ли они будут отталкиваться от личных мнений спортсменов, – сказал Бабиков.

«Читал вчера заявление Фуркада, Мартен молодец. Могут ли его слова сыграть большую роль благодаря тому, что он представитель комиссии спортсменов ? Тяжело сказать, не знаю», – отметил Цветков.

«В любом случае хорошо, что Фуркад поддерживает нас, это всегда приятно. Радует, что есть понимающие люди», – добавил Латыпов.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»