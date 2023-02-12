Антон Бабиков: «Хорошо, что Фуркад не объединяет всех под одну гребенку, а разделяет людей на личности, несмотря на их национальность»

Теги сборная России МОК Мартен Фуркад Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Биатлон

Российские биатлонисты Антон Бабиков, Максим Цветков и Эдуард Латыпов прокомментировали слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

– Не думаю, что мы нуждаемся в поддержке, но хорошо, что Фуркад не объединяет всех под одну гребенку, а разделяет людей на личности, несмотря на их национальность.

– То, что Фуркад является представителем комиссии спортсменов МОК, делает его голос более важным?

– Вряд ли они будут отталкиваться от личных мнений спортсменов, – сказал Бабиков.

«Читал вчера заявление Фуркада, Мартен молодец. Могут ли его слова сыграть большую роль благодаря тому, что он представитель комиссии спортсменов МОК? Тяжело сказать, не знаю», – отметил Цветков.

«В любом случае хорошо, что Фуркад поддерживает нас, это всегда приятно. Радует, что есть понимающие люди», – добавил Латыпов.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

6 комментариев

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justbored
Ответ 5658y8bs5f
Антон ты за СВО или против? Этот простой вопрос меняет все.
этот вопрос, как и ответ на него, не должен менять ничего.
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justbored
Ответ JL JL
Начинается. Чую скоро спортсменов вынудят повторять методички. Чем дальше, тем страшнее.
потому что норвежцы и шведы крайне разнообразны в своих заявлениях
0
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-1
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anele33
Причем тут национальность, Антон?
Речь идет о гражданстве, а это разные вещи, пора бы разбираться.
0
-1
-1
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justbored
Под одну гребёнку "стригут" как правило.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Начинается. Чую скоро спортсменов вынудят повторять методички. Чем дальше, тем страшнее.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5658y8bs5f
Антон ты за СВО или против? Этот простой вопрос меняет все.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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