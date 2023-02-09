Виктор Майгуров: «Надеюсь, что будет взвешенное решение МОК, которое позволит нашим спортсменам вернуться в международный календарь»

Глава Союза биатлонистов России ( ) высказался о реакции норвежских и шведских спортсменов на возможный допуск россиян к международным соревнованиям.

– Как относитесь к последним заявлениям спортсменов из Швеции и Норвегии, которые в штыки приняли инициативу МОК допускать россиян в нейтральном статусе?

– Естественно, мне это не нравится. Как спортсмен, я считаю, что любому спортсмену должно быть интересно соревноваться с сильнейшими без разделения их по национальному признаку. Важно, чтобы спорт был в ответе за те или иные действия.

Тут логики нет никакой. Все эти решения политизированы, в чем я уверен. Такая позиция была и раньше у многих, а сейчас они заявляют об этом в открытую.

Но я надеюсь на конструктивный диалог, который продолжает вести, и надеюсь, что будет какое-то взвешенное решение, которое позволило бы вернуться нашим спортсменам в международный календарь шаг за шагом, – заявил Майгуров.