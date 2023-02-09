Виктор Майгуров: «Надеюсь, что будет взвешенное решение МОК, которое позволит нашим спортсменам вернуться в международный календарь»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о реакции норвежских и шведских спортсменов на возможный допуск россиян к международным соревнованиям.
– Как относитесь к последним заявлениям спортсменов из Швеции и Норвегии, которые в штыки приняли инициативу МОК допускать россиян в нейтральном статусе?
– Естественно, мне это не нравится. Как спортсмен, я считаю, что любому спортсмену должно быть интересно соревноваться с сильнейшими без разделения их по национальному признаку. Важно, чтобы спорт был в ответе за те или иные действия.
Тут логики нет никакой. Все эти решения политизированы, в чем я уверен. Такая позиция была и раньше у многих, а сейчас они заявляют об этом в открытую.
Но я надеюсь на конструктивный диалог, который МОК продолжает вести, и надеюсь, что будет какое-то взвешенное решение, которое позволило бы вернуться нашим спортсменам в международный календарь шаг за шагом, – заявил Майгуров.
,,естественно, мне это не нравится’’
,,тут логики нет никакой’’
,,все эти решения политизированы’’
,,надеюсь на конструктивный диалог’’
,,надеюсь, что будет какое-то взвешенное решение’’