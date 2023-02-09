Виктор Майгуров: «Надеюсь, что будет взвешенное решение МОК, которое позволит нашим спортсменам вернуться в международный календарь»

Теги сборная России сборная Норвегии сборная Швеции Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о реакции норвежских и шведских спортсменов на возможный допуск россиян к международным соревнованиям. 

– Как относитесь к последним заявлениям спортсменов из Швеции и Норвегии, которые в штыки приняли инициативу МОК допускать россиян в нейтральном статусе?

– Естественно, мне это не нравится. Как спортсмен, я считаю, что любому спортсмену должно быть интересно соревноваться с сильнейшими без разделения их по национальному признаку. Важно, чтобы спорт был в ответе за те или иные действия.

Тут логики нет никакой. Все эти решения политизированы, в чем я уверен. Такая позиция была и раньше у многих, а сейчас они заявляют об этом в открытую.

Но я надеюсь на конструктивный диалог, который МОК продолжает вести, и надеюсь, что будет какое-то взвешенное решение, которое позволило бы вернуться нашим спортсменам в международный календарь шаг за шагом, – заявил Майгуров. 

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7 комментариев

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JL JL
Опять эти предложения, сотканные из методичкиных фраз. Одно и тоже повторяют и повторяют как попки по кругу. Вообще-то нормальные люди так не разговаривают и не повторяют фразы друг друга до бесконечности:

,,естественно, мне это не нравится’’
,,тут логики нет никакой’’
,,все эти решения политизированы’’
,,надеюсь на конструктивный диалог’’
,,надеюсь, что будет какое-то взвешенное решение’’
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Ответ Анатолий К
Зеленского с его шайкой гоните в шею, пока страну не растащили на кусочки
Неее, страна, это его волшебная скатерть, с неё и кормится, а тащить там давно нечего:-)
0
-2
-2
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Andrey Novikov
Ответ Iuasamotu
Какие тут могут быть взвешенные решения, для спортсменов страны, которая бросила свой средневековый вызов цивилизованному человечеству? Только полное покаяние и отречение от флага, гимна и преступных действий властей
Я не очень понимаю, а что это - "цивилизованное человечество"? Это люди имеющие расовое превосходство? Как можно определить кто относится к этой группе людей?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Но я надеюсь на конструктивный диалог, который МОК продолжает вести" --- МОК не ведёт никакого диалога по возвращению вас в международный календарь.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Какие тут могут быть взвешенные решения, для спортсменов страны, которая бросила свой средневековый вызов цивилизованному человечеству? Только полное покаяние и отречение от флага, гимна и преступных действий властей
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
вернуться в международный календарь» --- С чего ты взял-то?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий К
Зеленского с его шайкой гоните в шею, пока страну не растащили на кусочки
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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