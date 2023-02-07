Александр Тихонов о кубке его имени: «Стоит в несколько раз дороже, чем Кубок Стэнли. Покрыт золотом и серебром, сделан очень качественно»

Теги Кубок Стэнли Александр Тихонов сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Александр Тихонов заявил, что кубок его имени, который будет вручаться Союзом биатлонистов России (СБР), в несколько раз дороже Кубка Стэнли.

СБР планирует вручить Кубок имени Тихонова лучшему региону по итогам сезона. Награда станет аналогом Кубка Наций, который вручает Международный союз биатлонистов (IBU).

«Действительно, договоренность была достигнута после встречи с руководством СБР в Раубичах. Я привез кубок, передал. Не буду говорить его стоимость, но, думаю, дороже, чем Кубок Стэнли, в несколько раз.

Изготовили его давно златоустовские мастера, кубок покрыт драгоценным металлом – золотом и серебром. Тяжелый и красивый, сделан очень качественно.

Обозначены с четырех сторон мои победы на четырех Олимпиадах, мои титулы. Интересный трофей. Почему нет? Все‑таки Тихонов признан биатлонистом века!

Я разговаривал с Виктором Майгуровым об этом. Вчера, наверное, приняли решение. Кубок же теперь будет разыгрываться между регионами России.

А где‑то в конце месяца я буду в Москве на вечере, посвященном Высоцкому. Буду исполнять его песни. И встретимся, договоримся окончательно. По итогам сезона кубок будет доставлен в регион, который его и выиграет. Поставят у губернатора. Я думаю так.

Сам кубок уже давно был изготовлен. Еще хотел, чтобы он разыгрывался, когда я был первым вице‑президентом СБР, и пытался договориться с Андерсом Бессебергом. Поэтому трофей долго стоял у меня дома.

Я же сейчас занимаюсь музеем. Буду встречаться с СБР, раз они приняли решение. Дай бог!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион. 

Майгуров о Кубке Тихонова: «Инициатива такая есть, Александр Иванович привез свой кубок. Думаем, по каким критериям его будут вручать»

34 комментария

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Udokan
Тихонов один из первых заметил пагубное влияние на биатлон губошлепа - уже за это спортсменам следует поддержать этот приз - и сделать его красивым спортивным желанным трофеем в биатлоне - и за биатлон - спорт, где нет места губошлепам.
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Российский пользователь
Поди хорошенько отхлебнул из кубка
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Тимур Ибрагимов
Ну когда люди перестанут такие награды воспринимать материальной ценностью. Кубок Стэнли это прикосновение к истории, сколько великих хоккеистов его держало, а теперь держишь и ты, мурашки от мысли. Так с любым кубком с многолетней историей. А кто за пределами России знает о кубке Тихонова? Обидно читать такое мнение известного человека
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old folk
Ответ Геннадий Тимченко
Тихонов как его тёзка Мостовой застрял в прошлом и в любой удобный момент старается перечислить все свои победы (заслуги) 🤦
Когда в настоящем похвастаться нечем, всегда вспоминают прошлое.🙄
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Melnikov1968
А ещё Тихонов из винтовки стрелял больше, чем Гретцки забил голов.
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Берни Парент
Семёныч в гробу перевернётся..Сколько уже вот таких "певцов" брались за исполнение его песен. Кубки он мерит количеством золота...Ну о чём ещё можно говорить с таким экземпляром:

https://www.youtube.com/watch?v=yTwD60ujRSI
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haymaker
так это с учётом откатов дороже
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Классный руководитель
Совсем плох
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Good_Win
Ценность кубка не равно цена кубка, но откуда ему это знать...
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petr
Ответ beltravel71
Эту вазу Лорд Стэнли купил за 200 долл или около того.Когда уже будут понимать(некоторые категории),что не все измеряется деньгами
Он ее купил за 48 баксов -цена не в Кубке - перстни именные по 12 000 баксов и престиж -Тихонов тоже будет вручать золотые именные перстни с алмазами-хрен то там -один выпендреж
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Геннадий Тимченко
Тихонов как его тёзка Мостовой застрял в прошлом и в любой удобный момент старается перечислить все свои победы (заслуги) 🤦
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Кавабунга Шреддоголовый
А история у него такая же богатая? Или блестящая витрина это самое главное?
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beltravel71
Эту вазу Лорд Стэнли купил за 200 долл или около того.Когда уже будут понимать(некоторые категории),что не все измеряется деньгами
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old folk
Определённо, тщеславие - мой самый любимый из грехов (с)
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гилберт
Ответ Ебздрогыч
Инкрустирован шубой и шляпой
Шляпдь под шубой.
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Владимир Лапин
Пффф, главное - золото и серебро? А история? Кубок Стэнли трофей, а кубок Тихонова что? Золотая чаша без истории
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Atsuktuvas
Ответ Лжетрофеич
ели б там еще в Фаберже смерть Кащея была...
кто знает - кто знает... ))
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GtSwan
Кубок Стэнли - это уже легенда, а кубок Тихонова - это новодел. Для ювелира, смотрящего на них с профессиональной точки зрения, может КС и дешевле. Но для спортивных болельщиков и специалистов они отличаются как небо и земля (в пользу трофея НХЛ)!
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encaro_one
Ценность кубка не в потраченном, а в накопившейся истории соревнований.
Тот же КС стоил 50 долларов.
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BeastI666I
куплен на налоги россиян. А кубок Стенли явно куплен на частные средства.
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Лжетрофеич
Ответ Atsuktuvas
В Кубке - платиновый заяц. В зайце - изумрудная утка. А в утке - яйцо Фаберже.
ели б там еще в Фаберже смерть Кащея была...
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romkaschilov
к этому спортсмену, вопросов нет. есть куча вопросов к нему как к чиновнику. это лядство за бабло, что в футболе, что в хоккее, что в лыжах с биатлоном, уже задрало. мне 44 года, и я прекрасно понимаю, что все эти бывшие великие, пытаются добраться к кормушке, а дальше, трава не расти, и похеру им до детского спорта. один третьяк, уже на проектах ледовых дворцов всех задрал. а в моем детстве, в каждом дворе, была хоккейная коробка, которую мы сами зимой заливали. а теперь там, торговый центр.
+4
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Погладь быка
Это хорошо, Иваныч, похоже ближайшие лет дцать российским биатлонистам только за него и придется соревноваться.
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LechK1nG
Ответ Харламов Никита
его будут ТОЛЬКО вручать, а потом ОТБИРАТЬ ?! ;)
Причем будет стоять постоянно у Тихонова дома, он его будет привозить на вручение и нанесение гравировки с ФИО победителя, а в конце дня увезет обратно домой, как говорится "до следующего раза".
+3
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R Kukhov
Кубок Стэнли ценят совсем не за то, что он блестящий и стоит дорого, но для папуасов главное - чтобы блестело
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