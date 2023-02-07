Александр Тихонов о кубке его имени: «Стоит в несколько раз дороже, чем Кубок Стэнли. Покрыт золотом и серебром, сделан очень качественно»

заявил, что кубок его имени, который будет вручаться биатлонистов России (СБР), в несколько раз дороже Кубка Стэнли.

СБР планирует вручить Кубок имени Тихонова лучшему региону по итогам сезона. Награда станет аналогом Кубка Наций, который вручает Международный союз биатлонистов (IBU).

«Действительно, договоренность была достигнута после встречи с руководством СБР в Раубичах. Я привез кубок, передал. Не буду говорить его стоимость, но, думаю, дороже, чем Кубок Стэнли, в несколько раз.

Изготовили его давно златоустовские мастера, кубок покрыт драгоценным металлом – золотом и серебром. Тяжелый и красивый, сделан очень качественно.

Обозначены с четырех сторон мои победы на четырех Олимпиадах, мои титулы. Интересный трофей. Почему нет? Все‑таки Тихонов признан биатлонистом века!

Я разговаривал с об этом. Вчера, наверное, приняли решение. Кубок же теперь будет разыгрываться между регионами России.

А где‑то в конце месяца я буду в Москве на вечере, посвященном Высоцкому. Буду исполнять его песни. И встретимся, договоримся окончательно. По итогам сезона кубок будет доставлен в регион, который его и выиграет. Поставят у губернатора. Я думаю так.

Сам кубок уже давно был изготовлен. Еще хотел, чтобы он разыгрывался, когда я был первым вице‑президентом СБР, и пытался договориться с Андерсом Бессебергом. Поэтому трофей долго стоял у меня дома.

Я же сейчас занимаюсь музеем. Буду встречаться с СБР, раз они приняли решение. Дай бог!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

Майгуров о Кубке Тихонова: «Инициатива такая есть, Александр Иванович привез свой кубок. Думаем, по каким критериям его будут вручать»