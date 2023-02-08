Тимофей Лапшин о чемпионате мира: «Российских биатлонистов не хватает, не с кем поговорить»

Южнокорейский биатлонист рассказал об атмосфере на чемпионате мира в Оберхофе.

— Отличная погода, как ни странно. Такого здесь я раньше никогда не видел. Хотя в первые два дня, что мы тут находились, был туман, дождь, ветер, а сегодня очень солнечно на улице. Думаю, что болельщиков на трибунах тоже будет очень много.

Работа по подготовке стадиона идет полным ходом: обратил внимание, что трассу немного сузили, чтобы больше зрителей поместилось по бокам. Так это понял. Я же помню, как было раньше. Теперь на первом подъеме в гонках с общего старта будет очень людно.

— Вспоминают ли там про российских биатлонистов?

— Так как хватает своих забот, своих тренировок и своей работы, то не затрагиваю эту тему при общении с другими. Но, конечно, российских биатлонистов не хватает, потому что раньше увидел кого-либо, сразу поговорил, а сейчас не с кем поговорить.

— Разве что с экс-россиянами, выступающими ныне за сборную Румынии.

— Да, в том числе еще с ребятами из Румынии, Молдовы, а также с спортсменами, которые говорят на русском. Но, в целом, со спортсменами из других стран тоже общаюсь. Позавчера с ( ) Хофером немного поговорили. У него тоже в этом сезоне была травма голеностопа. Рассказал, что в смешанной эстафете не выйдет на старт, а в спринте уже будет соревноваться, – сказал Лапшин.

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