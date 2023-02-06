Анамария Лампич не выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице

Трехкратный призер ЧМ в лыжном спринте сообщила, что не выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице.

Спортсменка перешла в биатлон после сезона-2021/22.

«Я прибыла на место проведения моего первого чемпионата мира по биатлону, которого я очень жду, хотя этому едва не помешала болезнь. Рада быть частью команды, которая будет представлять Словению. Я буду использовать каждую секунду, чтобы приобрести как можно больше опыта и узнать как можно больше.

В то же время я сообщаю вам, что это мой единственный чемпионат в этом сезоне, то есть я пропускаю Планицу.

Я благодарю Ассоциацию лыжных видов и лыжное сообщество за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении всех лет моего пути в этом замечательном виде спорта. Для меня было большим удовольствием и честью представлять цвета сборной Словении по лыжным гонкам.

В то же время я с нетерпением жду продолжения работы с вами, теперь уже в новой дисциплине. Спасибо за понимание», – написала Лампич.