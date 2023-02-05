Йоханнес Бо: «Было бы большим разочарованием выиграть 10 гонок в сезоне и не взять золото на чемпионате мира»

Норвежский биатлонист высказался о конкуренции на чемпионате мира в Оберхофе.

«Кого из конкурентов я опасаюсь больше всего? Всех норвежцев, на самом деле. Еще и показал хороший ход в Антхольце, с двумя призовыми местами. Если они в спринте попадут десять из десяти, они будут претендовать на победу.

А еще мы все знаем, как Жаклен может бороться в пасьютах. Так что да, победить будет сложно.

Было бы большим разочарованием выиграть 10 гонок в сезоне и не взять золото на чемпионате мира.

Меня радует, что на чемпионате мира не нужно будет бороться за очки Кубка мира. Раньше можно было потерять и золото ЧМ, и очки, а теперь только золото», – сказал Бо.