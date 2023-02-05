Йоханнес Бо: «Было бы большим разочарованием выиграть 10 гонок в сезоне и не взять золото на чемпионате мира»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Эмильен Жаклен Мартин Понсилуома Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо высказался о конкуренции на чемпионате мира в Оберхофе. 

«Кого из конкурентов я опасаюсь больше всего? Всех норвежцев, на самом деле. Еще и Эмильен Жаклен показал хороший ход в Антхольце, Мартин Понсилуома с двумя призовыми местами. Если они в спринте попадут десять из десяти, они будут претендовать на победу. 

А еще мы все знаем, как Жаклен может бороться в пасьютах. Так что да, победить будет сложно. 

Было бы большим разочарованием выиграть 10 гонок в сезоне и не взять золото на чемпионате мира.

Меня радует, что на чемпионате мира не нужно будет бороться за очки Кубка мира. Раньше можно было потерять и золото ЧМ, и очки, а теперь только золото», – сказал Бо. 

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1 комментарий

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regnengeist
Он 11 гонок выиграл, а не 10))) сам уже не считает) А золото он возьмёт. Вопрос - сколько.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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