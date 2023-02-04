Серохвостов о Кубке мира: «Квоту не нужно будет заново выбивать. Сможем с легкостью выйти на тот же уровень, на котором были в том году»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возможном допуске сборной России к Кубку мира.

– Допустим, что наше отстранение от международных стартов ограничится только этим сезоном. Как скажется пропуск сезона? Сложно ли нам будет догонять?

– Насколько знаю, квота за нами остается – шесть человек. Поэтому ее не нужно будет заново выбивать. Это уже хорошо. Значит, вольемся всей командой.

Думаю, что догонять не составит труда. Имею в виду, что сможем с легкостью выйти на тот же уровень, на котором были в том году. В этом году, зная, что пропускаем сезон, уделили большее внимание тренировочному процессу, чем подготовке к сезону.

То есть сезон такой, как будто до сих пор идет подготовка. Если в следующем сезоне нас допустят до международных соревнований, то подготовка будет выстроена совсем по-другому, – сказал Серохвостов.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?