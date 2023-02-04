Серохвостов о Кубке мира: «Квоту не нужно будет заново выбивать. Сможем с легкостью выйти на тот же уровень, на котором были в том году»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возможном допуске сборной России к Кубку мира.

– Допустим, что наше отстранение от международных стартов ограничится только этим сезоном. Как скажется пропуск сезона? Сложно ли нам будет догонять?

– Насколько знаю, квота за нами остается – шесть человек. Поэтому ее не нужно будет заново выбивать. Это уже хорошо. Значит, вольемся всей командой.

Думаю, что догонять не составит труда. Имею в виду, что сможем с легкостью выйти на тот же уровень, на котором были в том году. В этом году, зная, что пропускаем сезон, уделили большее внимание тренировочному процессу, чем подготовке к сезону.

То есть сезон такой, как будто до сих пор идет подготовка. Если в следующем сезоне нас допустят до международных соревнований, то подготовка будет выстроена совсем по-другому, – сказал Серохвостов.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Листок яблони
Ответ Погладь быка
Опять 8 россиянок будут 4 беларускам расширенную квоту проигрывать?
Естественно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенчекряк
Халили теперь до конца карьеры будет нагрузки Сорина переваривать и мечтать что побежит. Логинов забил на биатлон уже давно. Цветков и Бабиков свой пик прошли в прошлом сезоне. Латыпов никак стрельбу не соберет после ОИ. Корнев и Емерхонов ещё сырые. Да и ты без нормального тренера пойдешь по нисходящей. Кто выходить-то будет с легкостью?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Опять 8 россиянок будут 4 беларускам расширенную квоту проигрывать?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий