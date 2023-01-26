Серохвостов об общении с иностранцами: «Виндиш выразил слова поддержки, пожелал нам поскорее вернуться на мировую арену»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Италии Доминик Виндиш Даниил Серохвостов Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об общении с иностранными спортсменами.

– С кем-то из иностранных биатлонистов поддерживаешь связь, переписываетесь?

– Летом еще общались, сейчас – нет. А, вот недавно общался с Домиником Виндишем. Он звал меня поиграть в «Марио» на приставке по сети. Зимой мы с ним играли в «Марио» на Нинтендо. На Олимпиаде играли, до Олимпиады. Как-то после гонки он мне сказал: «Давай после пасьюта сыграем». Это было в Рупольдинге, в итоге поиграли вечером.

А сейчас ответил ему, что не могу поиграть с ним, так как в России не могу купить подписку на Нинтендо. Пообщались, спросил, как у него дела. Доминик сейчас работает тренером в Италии, занимается с детьми.

– Виндиш поддержал тебя, когда стало известно, что российским биатлонистам запретили выступать на международных соревнованиях?

– Последний раз, когда общались с Домиником, конечно, обсудили эту тему. Да, он выразил слова поддержки, пожелал нам поскорее вернуться на мировую арену, – сказал Серохвостов.

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1 комментарий

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Эдуард Эдуард
Лет через 20 нормально будет вернуться
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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