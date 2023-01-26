Серохвостов об общении с иностранцами: «Виндиш выразил слова поддержки, пожелал нам поскорее вернуться на мировую арену»

Российский биатлонист рассказал об общении с иностранными спортсменами.

– С кем-то из иностранных биатлонистов поддерживаешь связь, переписываетесь?

– Летом еще общались, сейчас – нет. А, вот недавно общался с . Он звал меня поиграть в «Марио» на приставке по сети. Зимой мы с ним играли в «Марио» на Нинтендо. На Олимпиаде играли, до Олимпиады. Как-то после гонки он мне сказал: «Давай после пасьюта сыграем». Это было в Рупольдинге, в итоге поиграли вечером.

А сейчас ответил ему, что не могу поиграть с ним, так как в России не могу купить подписку на Нинтендо. Пообщались, спросил, как у него дела. Доминик сейчас работает тренером в Италии, занимается с детьми.

– Виндиш поддержал тебя, когда стало известно, что российским биатлонистам запретили выступать на международных соревнованиях?

– Последний раз, когда общались с Домиником, конечно, обсудили эту тему. Да, он выразил слова поддержки, пожелал нам поскорее вернуться на мировую арену, – сказал Серохвостов.