Карим Халили: «Пока до медалей меня не хватает, видимо, не готов еще. Недоработал на последнем рубеже»
Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах (4-е место).
– Пока до медалей меня не хватает, видимо, не готов еще.
Сегодня трасса практически в идеальном состоянии по сравнению с предыдущими гонками здесь, организаторы подготовили ее отлично. А со стрельбой я не справился.
– Почему не справился со стрельбой?
– Я сам недоработал на последнем рубеже, – сказал Халили.
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