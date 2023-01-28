Карим Халили: «Пока до медалей меня не хватает, видимо, не готов еще. Недоработал на последнем рубеже»

Теги сборная России Карим Халили Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах (4-е место).

– Пока до медалей меня не хватает, видимо, не готов еще.

Сегодня трасса практически в идеальном состоянии по сравнению с предыдущими гонками здесь, организаторы подготовили ее отлично. А со стрельбой я не справился.

– Почему не справился со стрельбой?

– Я сам недоработал на последнем рубеже, – сказал Халили.

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