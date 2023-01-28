Халили о заявлении МОК: «Пока это просто пустые слова. Когда будет конкретное решение, тогда можно разговаривать на эту тему»

Теги сборная России МОК Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили не стал комментировать заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. 

25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным стартам при соблюдении строгих правил.

«Не вижу смысла комментировать этот вопрос. Пока это просто пустые слова.

Когда будет какая‑то точная информация и конкретное решение МОК, тогда можно разговаривать на эту тему», – сказал Халили. 

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5 комментариев

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starichok77
"и не то, чтобы да, и не то, чтобы нет" (песен.)))
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Лука Тараканов
Ответ Luna02
Молодец,Карим..
Какой Карим, Бензема?
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Luna02
Молодец,Карим..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лука Тараканов
Вот именно, нечего комментировать, потому что от твоих ,,комментариев,, ничего не зависит. Твое дело соревноваться на Суперкубке Двух Наций и ждать прощения от вышестоящих дядей.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-r. Peter
Когда будет конкретное решение, нужно будет его выполнять. Или игнорировать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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