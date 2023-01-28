Халили о заявлении МОК: «Пока это просто пустые слова. Когда будет конкретное решение, тогда можно разговаривать на эту тему»

Российский биатлонист не стал комментировать заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным стартам при соблюдении строгих правил.

«Не вижу смысла комментировать этот вопрос. Пока это просто пустые слова.

Когда будет какая‑то точная информация и конкретное решение МОК, тогда можно разговаривать на эту тему», – сказал Халили.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?