Дарья Домрачева: «Взявшись тренировать китайскую сборную, Бьорнален был мотивирован довести начатое до серьезного уровня»

Четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала, что ее муж был намерен продолжить работу в китайской сборной.

Бьорндален работал тренером в сборной Китая по биатлону с сентября 2019 года. В марте 2022-го его контракт истек.

– Сохранились ли у Уле Эйнара тренерские амбиции?

– Работа с командой – очень интересный процесс. Взявшись тренировать китайскую сборную, Уле, конечно, был мотивирован довести начатое до серьезного уровня.

Для нас обоих было немного странным закончить работу, даже не завершив сезон, – сказала Домрачева.

А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако

Бьорндален о работе со сборной Китая: «Я не получал обратной связи и не вел переговоры с марта»