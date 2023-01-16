Дарья Домрачева: «Взявшись тренировать китайскую сборную, Бьорнален был мотивирован довести начатое до серьезного уровня»

Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален сборная Китая Биатлон

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что ее муж Уле Эйнар Бьорндален был намерен продолжить работу в китайской сборной. 

Бьорндален работал тренером в сборной Китая по биатлону с сентября 2019 года. В марте 2022-го его контракт истек. 

– Сохранились ли у Уле Эйнара тренерские амбиции?

– Работа с командой – очень интересный процесс. Взявшись тренировать китайскую сборную, Уле, конечно, был мотивирован довести начатое до серьезного уровня.

Для нас обоих было немного странным закончить работу, даже не завершив сезон, – сказала Домрачева. 

А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако

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3 комментария

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HoratioH
Бьорндалену нужно тренером в более сильную сборную, где он сможет показать свои скиллы и побороться за медали. В идеале команда из Скандинавии
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Назар Игорь
Спортс, фамилия еë супруга вроде Бьëрндален. Куда букву д потеряли?
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HoratioH
Ну Олимпиада закончилась и биатлон сразу же перестал интересовать китайцев
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