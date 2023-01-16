Дарья Домрачева: «Взявшись тренировать китайскую сборную, Бьорнален был мотивирован довести начатое до серьезного уровня»
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что ее муж Уле Эйнар Бьорндален был намерен продолжить работу в китайской сборной.
Бьорндален работал тренером в сборной Китая по биатлону с сентября 2019 года. В марте 2022-го его контракт истек.
– Сохранились ли у Уле Эйнара тренерские амбиции?
– Работа с командой – очень интересный процесс. Взявшись тренировать китайскую сборную, Уле, конечно, был мотивирован довести начатое до серьезного уровня.
Для нас обоих было немного странным закончить работу, даже не завершив сезон, – сказала Домрачева.
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