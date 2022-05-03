Бьорндален о работе со сборной Китая: «Я не получал обратной связи и не вел переговоры с марта»

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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что его сотрудничество со сборной Китая по биатлону, скорее всего, подошло к концу. 

Норвежец был главным тренером китайской команды с 2019 года. Срок его контракта истек в марте. 

В середине марта он предоставил руководству сборной письменный отчет по итогам олимпийского сезона, но обратной связи не было. 

«На мою оценку никак не отреагировали, и это немного странно. Я не получал никакой обратной связи и не вел переговоры с Китаем с марта.

С моей стороны это выглядит так, будто моя работа закончилась», – сказал Бьорндален. 

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