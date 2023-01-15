Лагрейд о проблемах со стрельбой в эстафетах: «Не знаю, что делать. Это что-то на психологическом уровне»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд рассказал о проблемах со стрельбой стоя, которые он испытывает в эстафетных гонках. 

«После Олимпиады началась катастрофа. Я не знаю, что делать. Это что-то на психологическом уровне. Трудно объяснить, можно сказать, что я чувствую тревогу. 

Конечно, очень не хочется промахиваться. Больно стоять на месте и промахиваться, не понимая, как закрыть мишени», – сказал Лагрейд. 

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален считает, что Лагрейд не должен бежать первый этап в эстафете. 

«Первый и последний этапы – самые сложные. Я бы убрал Стурлу с первого этапа и перевел его на второй или третий. Не нужно ставить его на первый этап, потому что это очень большая психологическая нагрузка. Даже если он привык бегать первый этап. 

Как ему справляться с тревогой? Он должен перестать об этом говорить. Это первое правило. А дальше – работать над тем, где есть проблема. Мой совет таков. 

Все люди разные, но не думаю, что так уж хорошо постоянно слышать о комплексах и беспокойстве. Есть вероятность, что проблема усугубится», – заявил Бьорндален. 

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