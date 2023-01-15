Йоханнес Бо одержал 64-ю победу в карьере, у Кристиансена – 14-й подиум, у Лагрейда – 26-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Это его 64-я победа на Кубке мира и 102-й подиум (64-21-17). 

Второе место занял еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Он попал на пьедестал 14-й раз в карьере (3-6-5). 

Третьим также стал представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд, это его 26-я награда (10-9-7).

⚡ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл масс-старт, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й

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6 комментариев

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LSV
Вообще нас рать!
0
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0
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McGregor
Ответ Лжетрофеич
одержал гонку... лидирство... Спорц, кто у вас выпускающий новости? Третьеклассник?
Бегущий со всех ног за плюшками
+1
0
+1
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DD102DD
Ёся всегда был настоящим спортсменом - парень молодец.
0
-1
-1
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Лизавета Анна -Мария
"Йоханнес Бо одержал 64-ю гонку в карьере"😁
Одержал таки )) Наверно- ПОБЕДУ?
+3
0
+3
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Лжетрофеич
одержал гонку... лидирство... Спорц, кто у вас выпускающий новости? Третьеклассник?
+6
0
+6
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Xell
Йосю с победой. Король!
+7
-1
+6
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