Йоханнес Бо одержал 64-ю победу в карьере, у Кристиансена – 14-й подиум, у Лагрейда – 26-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Это его 64-я победа на Кубке мира и 102-й подиум (64-21-17).

Второе место занял еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Он попал на пьедестал 14-й раз в карьере (3-6-5).

Третьим также стал представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд, это его 26-я награда (10-9-7).

⚡ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл масс-старт, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й