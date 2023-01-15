Йоханнес Бо одержал 64-ю победу в карьере, у Кристиансена – 14-й подиум, у Лагрейда – 26-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Это его 64-я победа на Кубке мира и 102-й подиум (64-21-17).
Второе место занял еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Он попал на пьедестал 14-й раз в карьере (3-6-5).
Третьим также стал представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд, это его 26-я награда (10-9-7).
⚡ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл масс-старт, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й
Одержал таки )) Наверно- ПОБЕДУ?