Губерниев показал шапку с надписью «Главный тренер по биатлону»: «К воскресными эфирам готова!»

Теги Дмитрий Губерниев фото Кубок России Матч ТВ Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев показал в своем телеграм-канале шапку с надписью «Главный тренер по биатлону».

«Шапка комментатора к воскресными эфирам готова! В 10.40 на «Матче»! В 13.00 программа «Биатлон с ДГ»! Там грядет сенсация!» – написал Губерниев.

Ранее стало известно, что Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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13 комментариев

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Larisa Lanceva
Главный шут в биатлоне⛄
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Manowar66
Прикольный чувак Дмитрий
Посмотрим чего ещё учудит
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papadok
У Губерниева уже есть своя ниша, он не пропадет, остается только подбрасывать дрова в костер собственной популярности. История с Ростовцевым для него находка, все меньше остается людей, готовых плевать в Губерниева бесплатно, а тут такой подарок.
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притвиц
Какой же придурок этот Губер.
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Minuvert
Ростовцев ему эти буквы на степлер к голове приколет
+3
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Oleg152762
Ответ Вадим flanec
Вообще-то можно звук выключить и не слышать того что несёт Губер.
Не совсем. Дело в том, что сама атмосфера гонки предполагает звуковое сопровождение. Например, я люблю слышать крики с трибун или дыхание во время стрельбы. Если отключить звук, то отключится вся звуковая дорожка. На телевизоре. Смотреть в интернете, искать альтернативные платвормы не всегда удобно. Хотя вот недавно было прекрасно на ютуб=канале без Губерниева смотреть.
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Вадим flanec
Ответ Oleg152762
Эх и нехороший он человечишка! А самое главное, что весь этот спектакль мы будем слушать до конца сезона! И никто ничего не сделает, к сожалению.
Вообще-то можно звук выключить и не слышать того что несёт Губер.
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Додик Аксель
Главный по палате № 6...
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Hardy
Клоун себе одно место расчесал уже, неужели не понимает, как жалко он выглядит?
+2
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Oleg152762
Эх и нехороший он человечишка! А самое главное, что весь этот спектакль мы будем слушать до конца сезона! И никто ничего не сделает, к сожалению.
+3
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Галка
Повесьте в комментаторскую красную тряпку, авось башку расшибет .
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CEMEH_COBECTb
демон по красоте подрывает
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Andry 72
Шут
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