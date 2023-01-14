Губерниев показал шапку с надписью «Главный тренер по биатлону»: «К воскресными эфирам готова!»

Комментатор Дмитрий Губерниев показал в своем телеграм-канале шапку с надписью «Главный тренер по биатлону».

«Шапка комментатора к воскресными эфирам готова! В 10.40 на « »! В 13.00 программа «Биатлон с ДГ»! Там грядет сенсация!» – написал Губерниев.

Ранее стало известно, что Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»