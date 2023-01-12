Кубок мира. Индивидуальная гонка. Херманн-Вик была быстрейшей на лыжне, Симон уступила 24 секунды, Виттоцци – 27

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик была быстрейшей на лыжне в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Индивидуальная гонка

Женщины

Лыжный ход

1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 36.02,3

2. Жюлия Симон (Франция) – 23,7

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 26,9

4. Софи Шово (Франция) – 38,3

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 40,5

6. Доротея Вирер (Италия) – 44,9

7. Ханна Оберг (Швеция) – 48,9

8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 51,4

9. Лу Жанмонно (Франция) – 54,1

10. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 54,5

Скорострельность

1. Анна Вайдель (Германия) – 1.29,9 (3)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.36,0 (1)

3-4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.36,8 (1)

3-4. Надя Мозер (Канада) – 1.36,8 (3)

5. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.37,2 (2)

6. Доротея Вирер (Италия) – 1.37,8 (1)...

9. Жюлия Симон (Франция) – 1.38,4 (1)...

24. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.44,9 (0)...

56. Лу Жанмонно (Франция) – 2.00,7 (0)