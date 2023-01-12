Кубок мира. Индивидуальная гонка. Херманн-Вик была быстрейшей на лыжне, Симон уступила 24 секунды, Виттоцци – 27
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик была быстрейшей на лыжне в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Индивидуальная гонка
Женщины
Лыжный ход
1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 36.02,3
2. Жюлия Симон (Франция) – 23,7
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 26,9
4. Софи Шово (Франция) – 38,3
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 40,5
6. Доротея Вирер (Италия) – 44,9
7. Ханна Оберг (Швеция) – 48,9
8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 51,4
9. Лу Жанмонно (Франция) – 54,1
10. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 54,5
Скорострельность
1. Анна Вайдель (Германия) – 1.29,9 (3)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.36,0 (1)
3-4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.36,8 (1)
3-4. Надя Мозер (Канада) – 1.36,8 (3)
5. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.37,2 (2)
6. Доротея Вирер (Италия) – 1.37,8 (1)...
9. Жюлия Симон (Франция) – 1.38,4 (1)...
24. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.44,9 (0)...
56. Лу Жанмонно (Франция) – 2.00,7 (0)
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