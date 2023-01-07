Себастьян Самуэльссон: «Смущает, что Лапшин меня обыгрывает, потому что я значительно сильнее»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о прогрессе Тимофея Лапшина на Кубке мира в этом сезоне.
Лапшин выступал за Россию до 2017 года, а потом перешел в сборную Южной Кореи.
В 2021 году биатлонист отбыл годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, допущенное в 2013 году.
– Сколько ему лет, 45?
– Нет, ему скоро исполнится 35 лет.
– В общем, он с нами уже достаточно долго. Он хорошо бегает в горах и обычно быстро стреляет, но я не вижу в нем супербиатлониста.
– Но как вы думаете, ему следует участвовать в гонках?
– У меня нет определенного мнения по этому поводу. Смущает, что он меня обыгрывает, потому что я значительно сильнее.
Сейчас он выступает за Южную Корею, и у него есть эта история в прошлом. Но правила есть правила. Он отбыл свое наказание, так что надо надеяться, что он сейчас чист, – сказал Самуэльссон.
Но меня смущает, что в битве за ЗМ он меня все время обыгрывает