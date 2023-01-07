Себастьян Самуэльссон: «Смущает, что Лапшин меня обыгрывает, потому что я значительно сильнее»

Теги Кубок мира по биатлону Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о прогрессе Тимофея Лапшина на Кубке мира в этом сезоне. 

Лапшин выступал за Россию до 2017 года, а потом перешел в сборную Южной Кореи.

В 2021 году биатлонист отбыл годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, допущенное в 2013 году. 

– Сколько ему лет, 45?

– Нет, ему скоро исполнится 35 лет.

– В общем, он с нами уже достаточно долго. Он хорошо бегает в горах и обычно быстро стреляет, но я не вижу в нем супербиатлониста.

– Но как вы думаете, ему следует участвовать в гонках?

– У меня нет определенного мнения по этому поводу. Смущает, что он меня обыгрывает, потому что я значительно сильнее.

Сейчас он выступает за Южную Корею, и у него есть эта история в прошлом. Но правила есть правила. Он отбыл свое наказание, так что надо надеяться, что он сейчас чист, – сказал Самуэльссон.

24 комментария

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паби
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Стрелять надо лучше . И перед тобой ещё десяток, чего же их то не обвиняешь.
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Римма Киямова
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Неугомонный Себастьян, чем склоки создавать, бегал бы лучше.
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Aryna Lapko
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Трудно этим корейцам верить)
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Макар Телятгонялов
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А что, кроме Лапшина его больше никто не обыгрывает? Или Лапшин права не имеет?
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mcivsche
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смущайся дальше скажет любая Мурзилка
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Аркаимец
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Тут природа явно отдохнула.
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evgeeni
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Себасик грызет удила хаха
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Rygeek
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Самострельссон опять заныл. Не, родной, Токаева они трогать не будут-с, забей.
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mahurat
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Себ, держись от него подальше, он еще и @бухов тебе накидать может, если что.
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Маша Шаралло
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но ппц он токсик с ароматом лузера, конечно. пусть доказывает делом, что сильнее, пока успехи у него только на словах.
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Крошка картошка
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Русофоб, ищет русских даже в других сборных
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сондра
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У него враги кончились! Правдоруб взялся за Тимофея?
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Маша Шаралло
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как говорила одна прекрасная женщина в полном рассвете сил, фу, как некультурно!
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Лжетрофеич
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Себыч, а вот дружок Понсилуома тебя не смущает? Он же слабее тебя, а как-то вот так получается, что все время впереди...
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Водопад
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Главный склочник из спортсменов .. никак ему неймется все врагов ищет)
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Дрю2
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Хайп
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Valery Diatel
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То есть, когда Самуэльссон на главных стартах неожиданно обыгрывал биатлонистов значительно сильнее него, его ничего не смущало?
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Геннадий Киселев
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Так бы и сказал. Мол я самый сильный лыжник с ружжём, а все , кто обыгрывает меня, наркоманы.
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Melnikov1968
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А ты не смущайся:) Бегай быстрее,стреляй точнее. И не ищи овно, там где его нет.
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Убегай и Забивай!
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Я значительно сильне чем Месси. Жму сотку от груди.
Но меня смущает, что в битве за ЗМ он меня все время обыгрывает
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sabur
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Лапшин, кстати, красиво и вовремя перешёл. Сейчас ни у кого так уже не выйдет
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Алексей Девятов
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Какая избирательная логика у этого Дартаньяна...
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dimitrii36
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от таких слов Тимофей побежит за Северную Корею...
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Slavvyan
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То есть проверкам ВАДА швед не доверяет?
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