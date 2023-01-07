Себастьян Самуэльссон: «Смущает, что Лапшин меня обыгрывает, потому что я значительно сильнее»

Шведский биатлонист высказался о прогрессе на Кубке мира в этом сезоне.

Лапшин выступал за Россию до 2017 года, а потом перешел в сборную Южной Кореи.

В 2021 году биатлонист отбыл годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, допущенное в 2013 году.

– Сколько ему лет, 45?

– Нет, ему скоро исполнится 35 лет.

– В общем, он с нами уже достаточно долго. Он хорошо бегает в горах и обычно быстро стреляет, но я не вижу в нем супербиатлониста.

– Но как вы думаете, ему следует участвовать в гонках?

– У меня нет определенного мнения по этому поводу. Смущает, что он меня обыгрывает, потому что я значительно сильнее.

Сейчас он выступает за Южную Корею, и у него есть эта история в прошлом. Но правила есть правила. Он отбыл свое наказание, так что надо надеяться, что он сейчас чист, – сказал Самуэльссон.