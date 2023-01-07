Эльвира Оберг одержала седьмую победу в карьере, у Вирер – 47-й подиум, у Симон – 18-й

Шведская биатлонистка выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

Эта победа стала седьмой в ее карьере. Всего на счету Оберг 16 подиумов (7-4-5).

Второй финишировала итальянка . Она поднялась на пьедестал в 47-й раз (13-18-16)

Третье место заняла француженка , это ее 18-е попадание в призы (6-6-6).