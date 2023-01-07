Эльвира Оберг одержала седьмую победу в карьере, у Вирер – 47-й подиум, у Симон – 18-й
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
Эта победа стала седьмой в ее карьере. Всего на счету Оберг 16 подиумов (7-4-5).
Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. Она поднялась на пьедестал в 47-й раз (13-18-16)
Третье место заняла француженка Жюлия Симон, это ее 18-е попадание в призы (6-6-6).
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