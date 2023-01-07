Эльвира Оберг одержала седьмую победу в карьере, у Вирер – 47-й подиум, у Симон – 18-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен сборная Швеции жен сборная Италии жен Доротея Вирер Жюлия Симон Эльвира Оберг Биатлон

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

Эта победа стала седьмой в ее карьере. Всего на счету Оберг 16 подиумов (7-4-5).

Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. Она поднялась на пьедестал в 47-й раз (13-18-16)

Третье место заняла француженка Жюлия Симон, это ее 18-е попадание в призы (6-6-6).

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3 комментария

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Огюст
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Доротея умничка -всё выше и выше поднимается после гонок по пьедесталу !
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Flash27
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- 7 победа в карьере у Эльвиры, сравнялась с Хеленой и делят четвертое место в истории сборной Швеции.
- Дуня Здоуц провела 100ю гонку
- Тереза Воборникова 20ю гонку
- Эми Басерга 20ю гонку
- Каролин Кноттен 70ю гонку

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TBFTT
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У Симон три шестерки. Доротея Вирер превзошла Ольгу Зайцева по подиумам на КМ.
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