Хеттих-Вальц, Хинц, Херманн-Вик, Кюн, Хорн и Долль вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Поклюке

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Стал известен состав сборной Германии на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в словенской Поклюке 5-8 января.

Сборная Германии

Женщины

Янина Хеттих-Вальц

Ванесса Хинц

Дениз Херманн-Вик

София Шнайдер

Ванесса Фойгт

Анна Вайдель

Мужчины

Бенедикт Долль

Филипп Хорн

Йоханнес Кюн

Романа Реес

Юстус Штрелов

Давид Цобель

Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

1 комментарий

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Голос Губерниева
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