Хеттих-Вальц, Хинц, Херманн-Вик, Кюн, Хорн и Долль вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Поклюке
Стал известен состав сборной Германии на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в словенской Поклюке 5-8 января.
Сборная Германии
Женщины
Янина Хеттих-Вальц
Ванесса Хинц
Дениз Херманн-Вик
София Шнайдер
Ванесса Фойгт
Анна Вайдель
Мужчины
Бенедикт Долль
Филипп Хорн
Йоханнес Кюн
Романа Реес
Юстус Штрелов
Давид Цобель
Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
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