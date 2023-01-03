Хеттих-Вальц, Хинц, Херманн-Вик, Кюн, Хорн и Долль вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Поклюке

Стал известен состав сборной Германии на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в словенской Поклюке 5-8 января.

Сборная Германии

Женщины

Янина Хеттих-Вальц

Ванесса Хинц

Дениз Херманн-Вик

София Шнайдер

Ванесса Фойгт

Анна Вайдель

Мужчины

Бенедикт Долль

Филипп Хорн

Йоханнес Кюн

Романа Реес

Юстус Штрелов

Давид Цобель

Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке