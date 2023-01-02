Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
С 5 по 8 января в словенской Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2022/23
4-й этап
Поклюка, Словения
Расписание гонок
5 января, четверг
Спринт, женщины
16:20
6 января, пятница
Спринт, мужчины
16:20
7 января, суббота
Гонка преследования, женщины
13:30
Гонка преследования, мужчины
16:45
8 января, воскресенье
Одиночная смешанная эстафета
13:45
Смешанная эстафета
16:25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.
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