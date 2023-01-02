Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

С 5 по 8 января в словенской Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

мира по биатлону-2022/23

4-й этап

, Словения

Расписание гонок

5 января, четверг

Спринт, женщины

16:20

6 января, пятница

Спринт, мужчины

16:20

7 января, суббота

Гонка преследования, женщины

13:30

Гонка преследования, мужчины

16:45

8 января, воскресенье

Одиночная смешанная эстафета

13:45

Смешанная эстафета

16:25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23