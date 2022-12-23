Глава Федерации биатлона Рязанской области: «Трасса выдержит дождливую погоду. Снега достаточно, воды на трассе нет, как и грязи с землей»

Глава Федерации биатлона Рязанской области, директор комплекса «Алмаз» Виталий Адров заявил, что трасса, где пройдет этап Кубка Содружества, выдержит дождливую погоду.

Третий этап Кубка Содружества пройдет в Рязани с 24 по 25 декабря.

«Искусственный снег лежит на дистанции 3,3 км, подушка – 40 см. Если чуть и размякла, то это верхние 3-5 см, не больше. Снега у нас достаточно, воды на трассе нет, как и грязи с землей.

Трасса жесткая, плотная, широкая. Выдержит такую погоду без всяких вопросов.

Если и будут какие‑то проблемы, то все участки будут оперативно засыпаны. Ночью работает снегоуплотнительная техника, по снегу нет проблем», – сказал Адров.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани