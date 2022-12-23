Васильев о погоде в Рязани: «Влажность, кругом вода – конечно, это плохо. Но специальная техника готовит трассу, так что все будет хорошо»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о дождливой погоде в Рязани, где пройдет третий этап Кубка Содружества.

«Спортсмены, которые соревнуются не в помещении, а на воздухе, должны быть готовы к подобного рода испытаниям. Они тренируются в разных погодных условиях, поэтому не думаю, что для них это будет какой‑то проблемой.

Другое дело, что влажность, что кругом вода. Конечно, это плохо. Но там все равно ратрак уже подготовил лыжню. Если она будет ледяная, то утром он пройдет по ней своими ножами и взрыхлит трассу.

Так что голого льда там не будет. Специальная техника готовит трассу, так что в этом отношении все будет хорошо. Я не вижу здесь проблем.

Там другая проблема может быть: они никогда не проводили большие серьезные соревнования. Готовы ли они к проведению подобного рода мероприятий? Потому что там будет много зрителей, и их надо умело разводить.

И сотрудников надо подготовить таким образом, чтобы они со знанием дела принимали решения. А для всех это будет впервые, и вот это может быть проблемой. Потому что для большого количества зрителей этот стадион не предназначен.

Это может быть проблемой для организаторов и зрителей. А для спортсменов, думаю, что все будет хорошо», – сказал Васильев.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани