Александр Касперович: «В юниорской сборной проводили принципиальные игры в футбол. Я даже не ходил смотреть, потому что боялся за их ноги»

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о том, как проводились футбольные матчи в юниорской команде.

«В юниорской сборной у нас была дружная команда – те же Бабиков, Лапшин, Латыпов. У них была своя форма, бутсы. В разгрузочные дни проводили принципиальные игры. Я даже не ходил смотреть, потому что я боялся за их ноги, очень жестко играли.

Просмотр матчей – это очень хорошая психологическая разгрузка. Тем более сейчас футбол с очень строгой дисциплиной, команда добивается хороших результатов, то же самое и у нас (в биатлоне). Если будешь выполнять установки тренера, то все у тебя получится», – сказал Касперович.