Александр Касперович: «В юниорской сборной проводили принципиальные игры в футбол. Я даже не ходил смотреть, потому что боялся за их ноги»

Теги сборная России Александр Касперович юниорская сборная России Тимофей Лапшин Антон Бабиков Эдуард Латыпов Биатлон

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о том, как проводились футбольные матчи в юниорской команде.

«В юниорской сборной у нас была дружная команда – те же Бабиков, Лапшин, Латыпов. У них была своя форма, бутсы. В разгрузочные дни проводили принципиальные игры. Я даже не ходил смотреть, потому что я боялся за их ноги, очень жестко играли.

Просмотр матчей – это очень хорошая психологическая разгрузка. Тем более сейчас футбол с очень строгой дисциплиной, команда добивается хороших результатов, то же самое и у нас (в биатлоне). Если будешь выполнять установки тренера, то все у тебя получится», – сказал Касперович.

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