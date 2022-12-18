Бажин о тренировках в группе Башкирова: «Тянусь к ребятам, которые выступали раньше на Кубке мира. Пытаюсь подхватить что-то у них, научиться»

Российский биатлонист рассказал о тренировках в группе .

Сегодня Бажин в паре с Тамарой Дербушевой стал третьим в сингл-миксте на этапе Кубка России в Уфе.

«По ощущениям я прибавил по сравнению с прошлыми сезонами. Появились результаты, хотя еще много недочетов, проблемы со здоровьем. Но движение в правильном направлении идет.

Конечно, я тянусь к ребятам, которые выступали раньше на Кубке мира. Я тренируюсь в группе Сергея Башикрова, где много звезд нашего биатлона. Пытаюсь подхватить что-то у них, научиться. Это очень полезный опыт с ними соревноваться.

Я очень хочу выйти на тот уровень, на котором готов выступать. Скоро стартует Кубок Содружества, буду делать на него акцент. Впрочем, как и на всю оставшуюся часть сезона. Не буду разделять старты на главные и не очень, надо хорошо бежать весь сезон.

Хороший итог декабрьских этапов. Сегодня исключительно положительные эмоции. В целом справился со стрельбой. На вторых рубежах я рисковал, были недочеты, но это все было в борьбе.

Я в прошлом году провел весь сезон на Кубке России, болельщиков не было. Не могу сказать, что я рассматривал это как контрольные тренировки, это все-таки были старты, но сейчас атмосфера совершенно другая. Организация очень радует, много болельщиков», – сказал Бажин.